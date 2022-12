Tak wyrosła córka Adama Małysza. Jej uroda powali Cię na łopatki, gorące zdjęcia piękności porażają!

To dobry prognostyk przed Turniejem Czterech Skoczni? Kamil Stoch znów wygrywa, choć w Wiśle... coś go zabolało! [ROZMOWA SE]

Wielki mistrz skoki liczy... do trzech

Adam Małysz ma za sobą wspaniałą karierę. Skoczek napisał piękną karierę, w której trakcie nie brakowało triumfów w zawodach Pucharu Świata, czy też medali olimpijskich. Oprócz napisania złotych zgłosek w księdze historii polskiego sportu, Małysz ma bardzo udane życie rodzinne i wraz z żoną Izabelą ma córkę Karolinę. Potomkini kultowego sportowca wyrosła na prawdziwą piękność, a jej publikacje w mediach społecznościowych tylko to potwierdzają. Kiedy zobaczycie gorące zdjęcia Karoliny Małysz-Czyż, nie będziecie mogli uwierzyć.

Córka Adama Małysza powala urodą. Zdjęcia dobitnie pokazują, na jaką piękność wyrosła

O Karolinie Małysz-Czyż w polskich mediach głośno było już w jej dzieciństwie, kiedy to jej tata odnosił wielkie sukcesy. Córka legendy polskiego sportu przyznawała jednak po latach, że na samym początku zainteresowanie dziennikarzy bardzo ją stresowało.

- To, że wszyscy nas zaczepiają, było dla mnie często bardzo ciężkie. Starałam się chować za mamę czy tatę, żeby tylko mnie nie widzieli. Po jakimś czasie, gdy już troszkę byłam większa, gdy miałam ok. 5-6 lat, zdałam sobie sprawę, że mój tata jest kimś wielkim i zna i kocha go cała Polska - mówiła Karolina Małysz-Czyż w rozmowie z programem "Dzień Dobry TVN".

