Takiego Adama Małysza jeszcze nie widzieliśmy! Wspomnienia aż się wylewają, kibicom może polecieć łza po poliku

Adam Małysz postanowił pokazać swój niezwykle ciekawy wizerunek na mediach społecznościowych. Szef PZN, a przed laty wybitny skoczek narciarski pochwalił się na swoim Instagramie publikacją fanpage'u "Skoki Polska", który postanowił przerobić jego wizerunek na bohatera bajki Disneya, korzystając z usług sztucznej inteligencji. Trzeba przyznać, że takiego Małysza jeszcze nie widzieliśmy. To robi ogromne wrażenie i wzbudza nieprawdopodobne wspomnienia z kariery polskiego mistrza. Łza sama leci po poliku!

Takiego Adama Małysza jeszcze nie widzieliśmy! Co za wizerunek mistrza!

Nie da się ukryć, że w ostatnim czasie bardzo popularnym stało się korzystanie ze sztucznej inteligencji, także w celu przeróbek zdjęciowych. Profil "Skoki Polska" postanowił zrobić przeróbkę Małysza jako bohatera bajki Disneya i trzeba przyznać, że zrobili to na tyle dobrze, że przypadło do to do gustu Małyszowi, który udostępnił publikację. Patrząc na taki wizerunek mistrza, trudno powstrzymać łzę wzruszenia, gdyż przywołuje ona najlepsze wspomnienia kariery Małysza, prezentując go z Krzyształową Kulą. Co za zdjęcie!