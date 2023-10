Ten poniedziałek Ewa Bilan-Stoch zapamięta na długo. Pokazała niezwykle wymowne zdjęcie

Thomas Thurnbichler ujawnił, co czeka polskich skoczków. Wystosował apel do fanów. Wspomniał też o Kubackim

Ewa Bilan-Stoch od wielu lat cieszy się uznaniem kibiców, którzy poznali ją za sprawą Kamila Stocha. Żona jednego z najlepszych skoczków w historii wspiera go na każdym kroku sportowej kariery, ale sama również rozwija swoje pasje. Jedną z nich jest fotografia, dzięki której poznała w Planicy przyszłego męża. Od pewnego czasu 38-latka łączy tę pasję ze sportem, m.in. w roli prezeski klubu KS Eve-nement Zakopane. Jednak to nie wszystko, bo od kiedy wybuchła wojna na Ukrainie, Bilan-Stoch aktywnie wspomaga zaatakowany kraj. Co jakiś czas wybiera się na wyprawy, które mają na celu dostarczenie broniącym się Ukraińcom sprzętu. Wszystko wskazuje na to, że właśnie ruszyła na kolejną z nich.

Ewa Bilan-Stoch w poniedziałek pokazała wymowne zdjęcie

W poniedziałek na instagramowym profilu żony Stocha ukazało się zdjęcie z trasy, na której widać kordon terenowych samochodów. 38-latka od samego początku wspierania tej działalności nie ukrywa, że budzi w niej to wyjątkowe emocje, o czym świadczyły zdjęcia czy nagrania publikowane w przeszłości. Tym razem było podobnie, bo Bilan-Stoch najwyraźniej czuła potrzebę uzewnętrznienia się z kolejną wyprawą.

Za opis do zdjęcia posłużył jej jeden wymowny wyraz: "Poniedziałek". Co ciekawe, na twitterowym profilu "Exen" pojawiło się nagranie tego samego kordonu w tym samym miejscu, co potwierdzałoby, że Bilan-Stoch uczestniczy w kolejnej wyprawie.

i Autor: Instagram/Ewa Bilan-Stoch Ewa Bilan-Stoch na wyprawie