Thomas Thurnbichler dotarł do Dawida Kubackiego? Mówi o wielkiej przemianie

Dlaczego to była antyreklama dyscypliny? Napisano o tym już bardzo wiele, ale opisując to w telegraficznym skrócie należy wspomnieć o pustkach na trybunach, sędziach dających losowe noty za styl, niekoniecznie skokom się uważnie przyglądając i standardowym żonglowaniu belkami. To ostatnie, w symbiozie z warunkami, wypaczyło wiele wyników sobotnich i niedzielnych zmagań w stolicy Norwegii. Kiedyś żyjącej skokami, teraz rażącej po oczach pustymi trybunami, które w głównej mierze starali się zapełnić polscy kibice.

W niedzielnym konkursie mieliśmy jeden biało-czerwony akcent w czołowej dziesiątce, zamykający ją Aleksander Zniszczoł. Dla "Olka" to pierwsze punkty w historii na Holmenkollbakken, wcześniej nie potrafił odczarować obiektu w Oslo. - "Olek" wrócił dwoma ładnymi skokami wrócił do czołowej dziesiątki. I to ładnymi technicznie skokami. Dwa raz miał problemy z timmingiem, miał pecha do warunków. Tak bywa - ocenił w komunikacie PZN Thomas Thurnbichler. Austriacki szkoleniowiec wyznał, że jego zawodnicy "puścili oko" w kierunku świata, pokazując dobre skoki w prologu poprzedzającym konkurs. - Kwalifikacje były dobre dla prawie całego zespołu i to był przebłysk tego, do czego zdolna jest nasza drużyna. Byłem zadowolony ze skoku Dawida [Kubackiego], ponieważ widzę zmianę w podejściu do skoku. Był otwarty, przygotował się podczas imitacji i oddał najlepszy skok w sezonie. Mam nadzieję, że teraz zda sobie sprawę, że to dobry kierunek i go utrzyma. Potem może pójść szybko. Fizycznie jest gotowy, wie jak pracować, kiedy ma dobrą energię do startu - dodał 34-latek.

Najwyżej sklasyfikowanym polskim skoczkiem w Raw Air po czterech (6 skoków) występach jest Piotr Żyła, który jest 14. Prowadzi Stefan Kraft z 11,3 pkt przewagi nad Johannem Andre Forfangiem. We wtorek o godz. 16.00 konkurs w Trondheim, udział ma zagwarantowana pierwsza "pięćdziesiątka" cyklu Raw Air.

Klasyfikacja generalna Raw Air po 6 skokach:

1. Stefan Kraft (Austria) – 773,5 pkt

2. Johann Andre Forfang (Norwegia) – 762,2

3. Jan Hoerl (Austria) – 748,2

4. Peter Prevc (Słowenia) – 735,3

5. Marius Lindvik (Norwegia) – 734,5

6. Michael Hayboeck (Austria) – 732,4

7. Ren Nikaido (Japonia) – 721,5

8. Timi Zajc (Słowenia) – 718,3

9. Andreas Wellinger (Niemcy) – 713,8

10. Domen Prevc (Słowenia) – 710,2...

14. Piotr Żyła – 688,1

20. Maciej Kot – 620,0

25. Aleksander Zniszczoł – 585,2

29. Kamil Stoch – 547,8

40. Dawid Kubacki – 430,8