Thomas Thurnbichler nie mógł się tego spodziewać! Cios nadszedł niespodziewanie, wielu będzie przecierać oczy z niedowierzaniem

Po tym, jak zakończył się pierwszy sezon Thomasa Thurnbichlera w roli pierwszej drużyny, a jednocześnie również trenera polskich skoczków, austriacki szkoleniowiec nie ukrywał, że ostatnie miesiące nie były dla niego łatwe. Teraz jednak Thurnbichler może skupić się na tym, co można poprawić w skokach Biało-czerwonych, aby w przyszłorocznej kampanii spisywali się oni jeszcze lepiej i podobne plany ma chociażby Stefan Horngacher. Szkoleniowiec Stocha, Kubackiego, Żyły i spółki przez cały sezon spotykał się jednak z pozytywnymi ocenami chociażby fanów, jednak Kazimierz Długopolski był o wiele bardziej surowy w ocenie pracy Austriaka.

Były trener co prawda od razu przyznał, że następca Michala Doleżala się sprawdził, ale to jeszcze nie był poziom, jakiego oczekuje się od trenera polskich skoczków. Kazimierz Długopolski w swojej rozmowie z "WP Sportowe Fakty" uważa bowiem, że mając w swojej drużynie tak duże nazwiska, osiągnięcie tego, co zrobił Austriak nie jest przesadnie trudne.

- Żeby była jasność. Uważam, że to był bardzo dobry sezon w wykonaniu Polaków, ale dałoby się poprawić kilka elementów. Druga połowa była znacznie gorsza. Poza tym, mając tak świetnych skoczków w kadrze, osiąganie z nimi czołowych lokat to nie jest wielki wyczyn. Trener się sprawdził, ale jeszcze nie zrobił furory - podsumował pierwszy sezon pracy Thurnbichler Kazimierz Długopolski wskazując chociażby słabą formę Kamila Stocha.

