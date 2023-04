Thomas Thurnbichler wreszcie to powiedział. Wyjawił sekret pracy w Polsce, wymowne słowa

Nie do wiary, co stało się ze Stefanem Horngacherem! Trener Niemców może tylko siarczyście zakląć pod nosem, wymowna wypowiedź

Zatrudnienie Thomasa Thurnbichlera wiązało się ze sporą niewiadomą. Austriak po raz pierwszy wziął odpowiedzialność za wyniki głównej reprezentacji i zrobił to w kraju, który był w drobnej rozsypce. 33-latek pomimo niewielkiego doświadczenia zdołał odbudować polskie skoki i już od lata odnosił sukcesy, które kontynuował zimą. Świetne wyniki sprawiły, że oczekiwania narastały, ale podopieczni Thurnbichlera przez cały sezon walczyli o najwyższe miejsca. Biało-Czerwoni udźwignęli presję, choć sam trener przyznał po ostatnim konkursie sezonu, że to właśnie ten aspekt pracy w Polsce jest najtrudniejszy.

Thomas Thurnbichler wreszcie to powiedział. Zdradził sekret pracy w Polsce

- Był to najbardziej wymagający sezon w życiu. Praca w Polsce, z uwagi na duże zainteresowanie, wytwarza presję. Ale to świetnie, to był wspaniały czas. Najważniejsze, że federacja jest otwarta na moją wizję - powiedział Thurnbichler w rozmowie z WP SportoweFakty. Jego plan zakłada stworzenie systemu, który będzie funkcjonował od najniższych szczebli w polskich skokach. Jego częścią w nowej roli już wkrótce może zostać Stefan Hula, który jest rozpatrywany w kontekście wzmocnienia sztabu szkoleniowego Austriaka po tym, jak zakończył karierę. Przed tym sezonem do drużyny dołączył m.in. psycholog Daniel Krokosz. Thurnbichler bardzo docenia jego pracę, zwłaszcza w końcówce zimy.

- To aspekt tak samo ważny jak trening fizyczny. Bardzo nam pomógł w trakcie sezonu. A gdy wydarzyła się ta sytuacja z Martą i Dawidem, rozmawiał z zawodnikami, również ze mną, pomógł mi sobie poradzić z tą sytuacją. Jego praca jest bardzo pożyteczna dla zespołu. Niektórzy skoczkowie pracowali z nim trochę bardziej, niektórzy trochę mniej, bo sami wypracowali sobie odpowiednie umiejętności. Przez cały sezon bardzo pomógł, otrzymaliśmy od niego duże wsparcie - wyjaśnił szkoleniowiec pochodzący z Innsbrucka. Sezon tradycyjnie zakończył się w Planicy, gdzie skoczkowie mieli wielkie wsparcie najbliższych: