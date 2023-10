Thomas Thurnbichler niebywale szczerze o polskim skoczku. Nie mógł powstrzymać emocji, zdecydował się poważne słowa

wyrzucił to z siebie

Temat przyszłości polskich skoków co roku wraca jak bumerang. Nie da się ukryć, że czołowa trójka naszych skoczków jest już w zaawansowanym wieku jak na sportowców i lada moment mogą ogłosić zakończenie kariery. Problem jednak w tym, że w ostatnich latach żaden z młodych zawodników nie udowodnił, że może być godnym następcą Stocha, Żyły, czy Kubackiego. I to jest powód do obaw dla wielu kibiców.

Poszukiwania talentów wciąż trwają, a nadzieje wiąże się m.in. z Kacprem Juroszkiem. Po mistrzostwach Polski w Szczyrku na temat młodego zawodnika wypowiedział się Thomas Thurnbichler. - Kacper potrafi skakać ekstremalnie dobrze. To jest gigantyczny talent. Nie ma drugiego takiego skoczka, jak on pod względem fizyczności. Dysponuje niesamowitą siłą skoku. To były najlepsze zawody tego lata dla niego - ocenił Austriak w rozmowie z portalem Interia.pl.

- Przez cały okres przygotowań miał duże problemy z pozycją najazdową, ale to udało się opanować. W Szczyrku wszystkie jego skoki były stabilne, jeśli chodzi o pozycję, dzięki temu mógł wykorzystać siłę swojego skoku - ocenił szkoleniowiec reprezentacji Polski. Juroszek w mistrzostwach Polski z czołowymi zawodnikami przegrał o włos i zajął ostatecznie siódme miejsce.