Piotr Żyła ogłosił to publicznie. Deklaracja, która nie przejdzie bez rozgłosu. Odważne plany skoczka

Piotr Żyła wciąż nie ma dosyć rywalizacji i nieustannie udowadnia, że miejsce w czołówce Pucharu Świata mu się należy. W poprzednim sezonie spisywał się rewelacyjnie i jedynie rozbudził apetyty kibiców. A że i lato w jego wykonaniu było naprawdę dobre, można optymistycznie podchodzić do zbliżającej się rywalizacji o Kryształową Kulę. Letnie zmagania Żyła zakończył ze srebrnym medalem mistrzostw Polski, które w ubiegły weekend zostały rozegrane w Szczyrku.

Żyła mierzy wysoko. Jasna deklaracja skoczka

W rozmowie z portalem Interia.pl przyznał, że nie jest do końca zadowolony z letniego okresu. - Te mistrzostwa Polski były takie trochę w kratkę. Z pierwszego skoku w konkursie byłem zadowolony, ale drugi zepsułem. Tego lata ciągle czegoś brakowało, ale do zimy to wszystko poskładam. Będzie dobrze - stwierdził doświadczony zawodnik. Żyła mierzy w wielkie cele w nadchodzących miesiącach.

- Trzeba będzie iść pełnym ogniem, a co z tego wyjdzie, to zobaczymy w kwietniu. Skoro Dawid chce walczyć o Kryształową Kulę, to ja też. Czemu miałbym być gorszy? Ale na poważnie, to trzeba sobie stawiać najwyższe cele, bo tylko wtedy będzie motywacja do walki w każdych zawodach - zadeklarował reprezentant Polski.