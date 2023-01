Thomas Thurnbichler ostro skomentował wyniki konkursu w Ga-Pa. Te słowa nie przejdą bez echa, powiedział wprost: „przegraliśmy”

Halvor Egner Granerud zabawił się w Erlinga Haalanda! Odpiął narty i... to trzeba zobaczyć, tak celebrował wygraną w Garmisch-Partenkirchen

W trakcie Turnieju Czterech Skoczni Polacy utrzymują wysoką dyspozycję z początku sezonu. W pierwszych zawodach w Oberstdorfie Piotr Żyłą zajął drugie miejsce, trzeci natomiast był Dawid Kubacki, a lepszy od nich okazał się tylko Granerud. W drugim konkursie tego prestiżowego turnieju znów najlepszy był Norweg, drugie miejsce zajął Anze Lanisek, ale miejsce na podium zachował Kubacki, który znów był trzeci. Nieco gorzej poradził sobie Żyła, który w Garmisch-Partenkirchen zajął 6. miejsce, a trzy lokaty dalej uplasował się Stoch (w Oberstdorfie także był 9.). Choć wyniki te można uznać za całkiem udane to Thomas Thurnbichler w rozmowie z Eurosportem nie był w pełni zadowolony i nie bał się o tym powiedzieć wprost.

Trener Polaków mocno o wynikach konkursu noworocznego

W samym konkursie Polacy poradzili sobie bardzo dobrze, jednak wiadomo, że taki układ w Ga-Pa pozwolił Granerudowi odskoczyć Polakom, na co uwagę zwrócił właśnie Thurnbichler. – Czy jestem usatysfakcjonowany? Gdyby mówić o samym konkursie, to jestem zadowolony, bo mamy podium. Ale jeżeli popatrzymy w kontekście całego turnieju, to znów dzisiaj przegraliśmy – nie gryzł się w język trener Polaków.

W rozmowie z Eurosportem Austriak zwrócił uwagę m.in. na fakt, że Piotr Żyła spóźnił swój drugi skok, co przypłacił spadkiem w klasyfikacji i ostatecznie zajęciem 6. miejsca. Wskazał też, że przewaga Graneruda rośnie nad jego podopiecznymi. Z pozytywów podkreślił coraz lepsze wyniki Stocha i zapowiedział, że Polacy jeszcze nie składają broni. – Jesteśmy cały czas w procesie budowy najlepszej formy. Kamil powoli zbliża się do czołówki. Ale, tak. Walczymy! – dodał Thomas Thurnbichler.