Thomas Thurnbichler tuż przed nowym sezonem ujawnił prawdę o polskich skoczkach. Przekazał ważne informacje

Thurnbichler wprost o reprezentacji Polski tuż przed startem sezonu

Zaledwie kilkanaście dni pozostało do pierwszych zawodów cyklu Pucharu Świata 2024/2025, a w ostatnich tygodniach najlepsi zawodnicy na świecie robili wszystko, aby w nowy sezon wejść jak najlepiej. Nie inaczej było w przypadku reprezentacji Polski, chociaż w kadrze Thomasa Thurnbichlera w pierwszych zawodach zabraknie Piotra Żyły, co wywołało poruszenie nawet za granicą naszego kraju. Z resztą kadrowiczów austriacki trener przygotowywał się jednak zarówno na skoczni w Wiśle, jak i na obiekcie w Zakopanem. W niedawnej wypowiedzi dla Polskiego Związku Narciarskiego, miał on okazję podsumować ostatnie tygodnie pracy i zdradzić jedną, kluczową informację. Okazuje się, że wszyscy skoczkowie prezentują, co najważniejsze, równą formę i oddają zbliżone do siebie skoki, co może być dobrym prognostykiem przed startem nowego sezonu.

Thurnbichler podsumował formę skoczków przed sezonem 2024/2025

- Wszyscy zawodnicy powołani na Puchar Świata skakali bardzo stabilnie i na wysokim poziomie. Widzimy, że wierzą w swoje umiejętności i wizję skoków. Najbliższe dni wykorzystamy na ostatnie szlify w sprzęcie. I tak, czujemy się gotowi! Jesteśmy głodni rywalizacji, głodni walki w Pucharze Świata - wyznał trener reprezentacji Polski, czym mógł wlać nadzieje w serca polskich fanów, że biało-czerwoni znów będą walczyć o najwyższe lokaty.

Puchar Świata 2024/2025 - w grudniu skoki w Wiśle, w styczniu w Zakopanem

Sezon 2024/2025 Pucharu Świata wystartuje w dniach 22-24 listopada, kiedy odbędą się konkursy w Lillehammer. Następnie, 30 listopada oraz 1 grudnia skoczkowie walczyć będą w fińskiej Ruce, a potem - 7-8 grudnia w Wiśle. Polscy fani skoków narciarskich mogą już planować także wyjazd do Zakopanego. W stolicy polskich Tatr zawody Pucharu Świata odbędą się w dniach 18-19 stycznia.