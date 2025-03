Thurnbichler gorzko o próbie Aleksandra Zniszczoła. To poszło nie tak, po konkursie Zniszczoł rzucił bez ogródek

Słowenia ze złotym medalem! Polska najgorzej od 20 lat na mistrzostwach świata, Wąsek robił co mógł

Michał Skiba z Trondheim

Dwa lata temu polscy skoczkowie pod opieką Thomasa Thurnbichlera zajęli czwarte miejsce w konkursie drużynowym. Dwa lata temu walka o brązowy medal mistrzostw świata była w zasięgu, w tym - jak ocenił Dawid Kubacki - każdy z polskiej drużyny musiałby dołożyć po co najmniej siedem metrów do każdego skoku. Niestety, szósta pozycja w "drużynówce" w Trondheim to najgorsza pozycja od mistrzostw świata w 2005 roku w Oberstdorfie. Na dwóch niemieckich obiektach Biało-Czerwoni zajęli 9. i 6. miejsce.

Wtedy skakano zarówno na HS 137 i HS 100, w Trondheim drugiej szansy nie będzie. – Było jasne, że możemy walczyć o piąte miejsce, zarówno na końcu, jak i w drugiej rundzie. Ta rywalizacja naprawdę nam się podobała. Próbowaliśmy się w nią włączyć, ale nie udało się. Skończyliśmy na szóstym miejscu. Tak to już bywa – rzucił na początku rozmowy z dziennikarzami Thomas Thurnbichler, szkoleniowiec polskich skoczków.

– Po tych dwóch pierwszych skokach zaczęliśmy dobrą walkę. Plan zakładał, że nasz zawodnik w pierwszej grupie zaprezentuje dobrą formę, bo wcześniej pokazał solidne skoki w zupełnie innych warunkach – przy wietrze pod narty. Myślę, że nie przewidział zmiany warunków, ponieważ do końca serii próbnej było pod wiatr, a potem... To przejście było zbyt szybkie. Stracił wysokość skoku i wylądował za wcześnie – dodał Austriak. Skaczący jako pierwszy Aleksander Zniszczoł był tym, którego zmiana warunków miała zaskoczyć. Niemalże już po pierwszym skoku było pewne, że jakiekolwiek marzenia o medalu oddaliły się bezpowrotnie. — Powiem krótko: zabrakło mi jaj. Nie chciałem popełnić błędu. Ten skok z serii próbnej był w okej, wiedziałem, że cały czas dobrze tu skaczę, ale w konkursie była kontrola i był to ruch na 50 proc. Trzeba było skoczyć normalnie, z energią, a nie się powstrzymywać — rzucił z kolei bez ogródek Zniszczoł.

– Założenie było takie: dobry start z "Olkiem", potem Kuba [Wolny] w drugiej grupie – miał dać trochę rozpędu, żeby utrzymać dobrą pozycję w rywalizacji. Następnie Paweł [Wąsek], nasz najlepszy skoczek, miał nadać drużynie pozytywną dynamikę, co miało pomóc także Dawidowi [Kubackiemu], który jest w pełni zaangażowany w walkę w tym zespole. Taki był pomysł. To była podstawowa strategia na ten dzień. Ostatecznie jednak się nie powiodło – wyjaśnił plan na ten konkurs Thomas Thurnbichler.

W piątek skoczkowie mają dzień odpoczynku. Kwalifikacje zostały przeniesione na sobotę, tego dnia odbędzie się też konkurs. Sobotnia walka o medale rozpocznie się o godz. 15:45. Transmisja w TVN, Eurosporcie 1, MAX i Playerze.