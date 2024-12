Thomas Thurnbichler wściekł się po tym pytaniu dziennikarzy. Trener Polaków nie wytrzymał, poruszono drażliwy temat

Michal Doleżal ujawnił kulisy współpracy ze Stochem! To dlatego zdecydował się wrócić do Polski. Przeważył ten argument

Kolejny sezon w Pucharze Świata w skokach narciarskich rozpoczął się rozczarowująco dla polskich skoczków i ich kibiców. W pierwszych zawodach, w Lillehammer, Polacy mieli problem by wejść do drugiej dziesiątki i tylko w sobotę znalazł się w niej Paweł Wąsek. W Ruce było nieco lepiej, jednak tam rządził wiatr i niekorzystne warunki, a nie umiejętności czy stabilna forma. Teraz przyszedł czas na zawody w Wiśle i pokażą one, czy Polacy nadganiają stratę do czołówki, czy wręcz przeciwnie. Jak się okazuje, Thomas Thurnbichler reaguje bardzo nerwowo nie na pytania nie o formę Polaków, ale o sprzęt, a dokładnie o kombinezony. Jak przekazuje portal Sport.pl, wygląda to tak, jakby Austriak starał się robić tajemnicę z czegoś, co żadną tajemnicą już nie jest.

W trakcie konferencji prasowej przed zawodami w Wiśle Andrzej Grabowski z Polskiego Radia zapytał Thurnbichlera o to, ile zaczipowanych kombinezonów mają Polacy (od tego sezonu liczba kombinezonów na dany period rywalizacji jest ściśle określona. Na pierwszy z nich skoczkowie łącznie mogą wykorzystać 4, ale nie muszą one zostać zaczipowane od razu). Thomas Thurnbichler z początku tylko się uśmiechnął nerwowo i nie chciał odpowiadać na to pytanie. Na jego nieszczęście, chwilę później Aleksander Zniszczoł w zasadzie zdradził to, co chciał ukryć trener. – Wykorzystaliśmy, a przynajmniej ja, nie wiem, czy wszyscy, jeden kombinezon. Była opcja z drugim, ale zabrakło nam skoków, żeby go przetestować. Na czwartkowym treningu to zrobiliśmy i chyba mamy drugi kombinezon – przekazał skoczek, a dziennikarze znów zwrócili uwagę na Thurnbichlera.

– Ja nie wiem, musicie jego zapytać – odpowiedział najpierw, mając na myśli Mathiasa Hafele, trenera technicznego kadry. – Mamy na ten period cztery kombinezony i każdy znajdzie inną strategię zgłaszania ich do kontrolera sprzętu. Myślę, że nie musimy o tym dyskutować publicznie. W przyszłości nie będę komunikować, ile kombinezonów zaczipowaliśmy – dodał po chwili. Portal Sport.pl wskazuje, że nerwowość Austriaka jest zaskakująca, ponieważ nietrudno zauważyć wprawnym dziennikarzom, że w większości Polacy korzystali do tej pory z jednego kombinezonu, a więc i przedstawiciele innych kadr będą w stanie to wyłapać. – Strategia, którą Polacy przyjęli na pierwsze konkursy, nie jest zresztą niczym wyjątkowym w stosunku do innych kadr - podobnie według naszych obserwacji zrobili między innymi Norwegowie, czy Niemcy. Po dwa kombinezony od startu rywalizacji mieli niektórzy Austriacy - np. stający na podium w Lillehammer Daniel Tschofenig i Maximilian Ortner – czytamy.

