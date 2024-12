Thomas Thurnbichler zaskoczył wszystkich. Ogłosił skład na Puchar Świata w Engelbergu. Zabraknie jednego z liderów

Paweł Wąsek załamany po konkursie w Titisee. To wszystko stało się nagle

Thomas Thurnbichler nie miał wyjścia. Ogłosił to wszem wobec, decyzja już zapadła

Thomas Thurnbichler zatańczył i stało się to hitem internetu! Co oni wykombinowali? Jest komentarz trenera [WIDEO]

Puchar Świata w Engelbergu: Thomas Thurnbichler zaskoczył składem

Polscy skoczkowie dali powody do radości kibicom w Titisee-Neustadt. Największym, pozytywnym zaskoczeniem był zdecydowanie Jakub Wolny. Polski skoczek po dwóch dalekich skokach zapewnił sobie ósme miejsce. Był to zdecydowanie najlepszy występ reprezentanta naszego kraju w tym sezonie. Do tej pory najlepiej poradził sobie Dawid Kubacki, który w jednym konkursie zajął dziesiąte miejsce.

Atmosfer w kadrze zrobiła się na tyle dobra, że nasi trenerzy postanowili się nawet nieco pobawić! Thurnbichler i Matusiak zatańczyli po znakomitych próbach Wolnego popularny, viralujący trend z mediów społecznościowych.

W poniedziałek nie było jednak pory na żarty. Thomas Thurnbichler ogłosił kadrę na kolejny weekend ze skokami narciarskimi. Nie zabraknie oczywiście aktualnie najlepszych polskich skoczków – Aleksandra Zniszczoła, Jakuba Wolnego i Pawła Wąska. Miejsca zabrakło za to dla czwartego w klasyfikacji generalnej wśród Polaków Dawida Kubackiego. Skład uzupełniają Kamil Stoch i Piotr Żyła.

Polscy skoczkowie w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata

Liderem klasyfikacji Pucharu Świata po kolejnym weekendzie ze skokami narciarskimi pozostaje Pius Paschke, który wyprzedza o 220 punktów Daniela Tschoefeniga i o 225 oczek Jana Hoerla. Najlepszy z Polaków jest Aleksander Zniszczoł, który z dorobkiem 112 punktów zajmuje szesnaste miejsce. Na dziewiętnastej pozycji znajduje się Paweł Wąsek. W tym sezonie punktowali jeszcze Jakub Wolny (25., 59 pkt), Dawid Kubacki (26., 49 pkt), Kamil Stoch (28., 44 pkt) oraz Piotr Żyła (47., 5 pkt).

QUIZ: Rozpoznasz tych skoczków? Tylko najwięksi kibice sobie poradzą! Pytanie 1 z 20 Zacznijmy od czegoś prostego. Skoczek na zdjęciu to... Dawid Kubacki Adam Małysz Kamil Stoch Następne pytanie

Jan Tomaszewski zachwycony Robertem Lewandowski. Najlepszy piłkarz w historii | Futbologia Przemka Ofiary Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

🚨Tak wygląda skład reprezentacji Polski w skokach narciarskich na weekend skoków w Engelbergu. Thomas Thurnbichler wprowadza jedną zmianę #skijumpingfamily pic.twitter.com/CHNP2GK8A2— Polski Związek Narciarski (@pzn_pl) December 16, 2024

Skoki w Engelbergu: Harmonogram

20 grudnia, piątek

17:30 - kwalifikacje

21 grudnia, sobota

16:00 - konkurs indywidualny

22 grudnia, niedziela