Thomas Thurnbichler zatańczył i stało się to hitem internetu! Co oni wykombinowali? Jest komentarz trenera [WIDEO]

Hit internetu! Thomas Thurnbichler zatańczył viralowy układ

Thomas Thurnbichler w końcu miał duże powody do radości. Jakub Wolny nie łapał się na początku sezonu do kadry Pucharu Świata, ale gdy już się w niej pojawił to nie zawiódł! Podczas konkursu w Titisee-Neustadt zaprezentował się fenomenalnie i znalazł się na ósmym miejscu. Był to najlepszy ze wszystkich startów Biało-czerwonych w tym sezonie. Trudno dziwić się radości polskiego sztabu – Wolny skoczył 138,5 i 140,5 metra.

Furorę w sieci zrobiło wideo z radości Thomasa Thurnbichlera i Macieja Maciusiaka po próbie Wolnego. Sztab szkoleniowy kadry Pucharu Świata najpierw zbił żółwika, co jest tradycją, a następnie…

Panowie postanowili zatańczyć viral, który podbija media społecznościowe. Szybkie ruchy rękami obok nóg wyjątkowo rozbawiły internautów. Nieco wcześniej po słabym skoku zrobił to Tomasz Pilch, a fani odebrali to dość szyderczo.

Thomas Thurnbichler tłumaczy taniec w Pucharze Świata

Po zakończonym konkursie o występ naszego sztabu szkoleniowego zapytał dziennikarz „Eurosportu” Kacper Merk.

- To taki nasz inside joke, widzieliśmy ten gest wczoraj w wykonaniu jednego z zawodników i uznaliśmy, że jeśli ktoś skoczy w Titisee powyżej 135 metrów, to zrobimy go na wieży – powiedział trener skoczków.

Klasyfikacja Pucharu Świata w skokach

Liderem klasyfikacji Pucharu Świata po kolejnym weekendzie ze skokami narciarskimi pozostaje Pius Paschke, który wyprzedza o 220 punktów Daniela Tschoefeniga i o 225 oczek Jana Hoerla. Najlepszy z Polaków jest Aleksander Zniszczoł, który z dorobkiem 112 punktów zajmuje szesnaste miejsce. Na dziewiętnastej pozycji znajduje się Paweł Wąsek. W tym sezonie punktowali jeszcze Jakub Wolny (25., 59 pkt), Dawid Kubacki (26., 49 pkt), Kamil Stoch (28., 44 pkt) oraz Piotr Żyła (47., 5 pkt).