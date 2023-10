Kiedy dowiedzieliśmy się, ile waży Piotr Żyła to zaniemówiliśmy! Mało kto zdawał sobie z tego sprawę, ujawnione informacje wielu zszokują

to wielu zszokuje

Piotr Żyła ogłosił to wszem wobec! Wielka zapowiedź lidera polskich skoczków, fani mogą wyczekiwać tego dnia

2-letni synek zmusił do tego Justynę Kowalczyk. Wybitna biegaczka narciarska znalazła się pod ścianą

Polscy skoczkowie przez lata przyzwyczaili swoich fanów do tego, że w niemalże każdych zawodach walczą oni o jak najwyższe lokaty i zaliczają się do grona najlepszych zawodników na całym świecie w swojej dyscyplinie. Przed startem sezonu 2023/2024 Pucharu Świata nadzieje na dobre wyniki biało-czerwonych są więc oczywiście niemałe tym bardziej, że Dawid Kubacki podczas Letniego Grand Prix w Hinzenbach znów pokazał się z bardzo dobrej strony, jednak nie opuszczał go okropny pech. Po zawodach trener Thomas Thurnbichler miał okazję porozmawiać z portalem "skijumping.pl" na temat swoich zawodników i przekazał bardzo ważne wieści.

NIE PRZEGAP: Ukochana Piotra Żyły musiała się tym pochwalić publicznie! Wielka radość i morze czułości, ważny dzień dla Marceliny Ziętek

Thomas Thurnbihler bez ogórek o Dawidzie Kubackim! Trener polskich skoczków przekazał ważne wieści

Oprócz tego, że austriacki trener pracujący z reprezentacją Polski w skokach poinformował o stanie zdrowia Kamila Stocha, który nie mógł wystąpić w ostatnich zawodach ze względu na przeziębienie, to Thurnbichler wypowiedział również bardzo ważne słowa o Dawidzie Kubackim. Kibice mogą odetchnąć z ulgą, bowiem zdaniem szkoleniowca biało-czerwonych, jeden z liderów naszej kadry zdaje się prezentować podobną formę, jaką mieliśmy okazję oglądać w poprzednim sezonie.

Thurnbichler przekazał piekielnie ważne wieści o Dawidzie Kubackim! Fani muszą o tym wiedzieć, jasny przekaz

- Za nim bardzo trudne tygodnie. Nie możemy zapomnieć o wszystkich wydarzeniach. Musiał przedwcześnie zakończyć miniony sezon ze względu na trudną sytuację prywatną. Mogliśmy się nawet zastanawiać, czy w ogóle będzie w naszej drużynie kolejnej zimy. Teraz jestem przeszczęśliwy, że pracuje na pełnych obrotach i pokazuje skoki, które prezentował w poprzednim sezonie - wyznał Thomas Thurnbichler w rozmowie z portalem "skijumping.pl" przekazując, że Dawid Kubacki znów może prezentować świetną formę, jeśli wszystko pójdzie tak, jak do tej pory.