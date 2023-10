Z uwagi na fakt, że Piotr Żyła od lat zalicza się do grona liderów reprezentacji Polski w skokach narciarskich, życie prywatne zawodnika mieszkającego na co dzień w Ustroniu niezwykle ciekawi przede wszystkim jego wiernych fanów. Kiedy więc Żyła zaczął publicznie pojawiać się z Marceliną Ziętek, profile w mediach społecznościowych aktorki znanej z występów w serialu "19+" również stały się obiektem zainteresowania internautów. Życiowa partnerka Piotra Żyły doskonale zdaje sobie z tego sprawę i raz po raz publikuje kolejne posty i relacje odnoszące się do tego, co akurat dzieje się w życiu jej oraz skoczka. Tym razem musiała pochwalić się ważnym dniem.

Marcelina Ziętek musiała pochwalić się tym dniem! Ważna data, zapanowała wielka radość

Ci internauci, którzy bacznie śledzą życie Marceliny Ziętek w mediach społecznościowych doskonale wiedzą, że ta niemalże wszędzie zabiera ze sobą swojego pupila, jakim jest szpic miniaturowy. Piesek należący do partnerki Piotra Żyły niejednokrotnie towarzyszył również samego skoczkowi na zdjęciach, co jasno pokazuje, że polubił on naszego reprezentanta. Okazuje się, że niedawno miała miejsce ważna rocznica.

Ukochana Piotra Żyły musiała się tym pochwalić publicznie! Wielka radość i morze czułości, ważny dzień dla Marceliny Ziętek

- Dzisiaj mijają 3 latka od kiedy jesteśmy razem - napisała krótko na Instagram Stories Marcelina Ziętek, pokazując się ze swoim pupilkiem, który cały w skowronkach przymilał się do swojej właścicielki. Ta oczywiście nie pozostała mu dłużna i oprócz uścisków, na twarzy partnerki Piotra Żyły malował się uśmiech od ucha do ucha.

i Autor: Instagram/ marceepan screen Marcelina Ziętek musiała pochwalić się tym specjalnym dniem