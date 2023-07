To, co stało się z Kamilem Stochem sprawia, że serce pęka na pół! W najgorszych koszmarach nikt nie spodziewał się, że to zobaczy

i Autor: PAWEL SKRABA / SUPER EXPRESS Kamil Stoch

Fani Kamila Stocha w ostatnich latach przywykli do tego, że skoczek z Zębu był nie tylko jednym z liderów polskich skoczków, ale także osiągał jedne z najlepszych wyników podczas kolejnych konkursów. Od pewnego czasu Stoch nie jest jednak w stanie wskoczyć na swój poziom, co znalazło potwierdzenie także podczas ostatnich zawodów podcas Igrzysk Europejskich na Wielkiej Krokwi, gdzie Stoch był najgorszym ze startujących Polaków.