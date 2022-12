Trener kadry skoczków ma apel do fanów, dotyczący mistrza. To jest – jego zdaniem – najważniejsze

To dobry prognostyk przed Turniejem Czterech Skoczni? Kamil Stoch znów wygrywa, choć w Wiśle... coś go zabolało! [ROZMOWA SE]

„Super Express”: - O ile właściwie kwartet pewniaków w składzie na Turniej Czterech Skoczni był oczywisty, o tyle dwa kolejne miejsca przyznał pan dopiero po czwartkowych mistrzostwach w Wiśle. Co panem kierowało przy wyborze pozostałej dwójki?

Thomas Thurnbichler: - Widzieliśmy już wcześniej, że 19-letni Jan Habdas w Pucharze Kontynentalnym prezentuje równą dyspozycję. W zmiennych warunkach, jakie panowały podczas mistrzostw w Wiśle, też pokazał stabilną formę; nie przeszkodziły mu w dobrych skokach. W kontekście Turnieju Czterech Skoczni to ważne: różne obiekty, różne warunki pogodowe, i generalnie stres z tym wszystkim związany. Z tego samego powodu postawiłem również na Stefana Hulę, który pokazywał już wielokrotnie umiejętność radzenia sobie z tymi wszystkimi czynnikami.

- W naszej reprezentacji przewagę mają zawodnicy grubo po trzydziestce. Co pan na to?

- Myślę, że to nie tylko specyfika naszej reprezentacji. Widzimy doskonale, że wśród Austriaków czy Niemców doświadczenie – to związane z wiekiem skoczków – też jest w cenie; pozwala im wciąż utrzymywać się na topie. Dlatego cenić sobie trzeba fakt, że i u nas 35-, 36-latkowie ciągle skaczą na poziomie pozwalającym im plasować się w czołówce. A przy nich wychowują się młodzi zdolni. Mówiłem już o Janie Habdasie, dale też nie zapominajmy choćby o Kacprze Juroszku. Owszem, miał w ostatnim czasie trochę problemów z plecami, ale w najbliższych dniach wraca już do regularnego skakania. Bardzo obiecujący zawodnik, podobnie jak Paweł Wąsek. Regularnie zdobywa punkty Pucharu Świata, cieszy jego stabilna, dobra forma.

- A jednak polscy kibice obawiają się nieco momentu, w którym wielcy mistrzowie – Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Piotr Żyła – oddadzą swoje ostatnie skoki. Słusznie się obawiają?

- Widzę spory potencjał w młodych i bardzo młodych zawodnikach. Parę nazwisk wymieniłem, są i kolejni. Pamiętajmy jednak, że w takiej dyscyplinie, jaką są skoki, trudno z dnia na dzień wyszkolić, wychować mistrza.

- Mamy dziś w kadrze lidera PŚ, Dawida Kubackiego, i piątego w klasyfikacji Piotra Żyłę. Mentalnie to dobra sytuacja, kiedy bronisz swych przewag, a nie gonisz przodowników?

- Oczywiście, że to komfortowa sytuacja, kiedy jedziesz na takie zawody, jak Turniej Czterech Skoczni, mając wszystko poukładane; kiedy cały mechanizm funkcjonuje bardzo dobrze. Dużo spokojniej i bez stresu każdy z nas spędzi święta wiedząc, że nie musimy zmagać się z niepewnością co do naszej dyspozycji – a towarzyszyła nam ta niepewność w zasadzie aż do zawodów w Engelbergu.

- Ten spokój obejmuje też dyspozycję Kamila Stocha?

- Jego forma cały czas zwyżkuje. Pomijając sytuacje, w których miał po prostu pecha, bo zielone światło włączano mu w wyjątkowo niekorzystnych warunkach, większość pucharowych skoków w poszczególnych seriach plasowała go na miejscach między szóstym a jedenastym. W przeddzień mistrzostw Polski miałem z nim dodatkowy trening i widziałem, że każdy kolejny skok jest bardziej stabilny. A obydwa oddane w Wiśle były już bardzo, bardzo dobre. Dziś najważniejsze – moim zdaniem – jest to, by nie wywierać na niego presji dotyczącej zwycięstw. Również w Turnieju Czterech Skoczni ma przede wszystkim wykonywać dobre próby, by nabierał pewności siebie na drugą część sezonu. W każdym razie trend u niego jest zwyżkowy.

- Od kilku miesięcy mieszka pan w Krakowie. Jak wrażenia po przeprowadzce?

- Bardzo podoba mi się Polska i ludzie tu mieszkający, choć – prawdę mówiąc – miałem zdecydowanie mniej czasu na poznawanie kraju i zwyczajów, niż bym chciał. Najbliższe święta spędzę jeszcze w Austrii z rodziną, ale słyszałem, że polskie tradycje świąteczne są wyjątkowe i w przyszłości chętnie je poznam.

Debiutujący Jan Habdas zostanie 72. reprezentantem 🇵🇱Polski, który wystąpi w Turnieju 4 Skoczni.Z kolei K. Stoch pojedzie na TCS po raz 18. w karierze, zostając pod tym względem samodzielnym rekordzistą Polski (17-Małysz, 13-Hula, Kubacki i Żyła) #skijumpingfamily @skijumpingpl pic.twitter.com/HbfOTynJI3— Adam Bucholz (@Bucholz_Adam) December 22, 2022

Sonda Czy Thomas Thurnbichler poprowadzi polskich skoczków do sukcesów? Tak, potrzebny był nowy impuls Nie, nie ma odpowiedniego doświadczenia Trudno powiedzieć