Znów mu to wyciągnęli

Trudno uwierzyć, że Stefan Horngacher naprawdę zrobił to Polakom. Rozpętała się wielka burza

Jacek Garncarz

Stefan Horngacher w Polsce budzi ogromne emocje. Wielu fanów skoków narciarskich do dziś nie może wybaczyć mu, że zostawił naszą kadrę i poszedł pracować do Niemiec. Nic dziwnego, że co jakiś czas Austriakowi wyciąga się wstydliwe zachowania z przeszłości. Jedno z nich przeszło najśmielsze oczekiwania i było wprost wymierzone w byłych podopiecznych znad Wisły.