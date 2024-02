Małysz wyjaśnił kontrowersyjną decyzję Thurnbichlera. Poszło o... pieniądze! Niesamowita szczerość prezesa PZN

Choć całościowo forma polskich skoczków nie poprawiła się jakoś znacząco w ostatnim czasie, to podczas zawodów w Willingen mieliśmy więcej powodów do radości, niż zwykle. Wszystko za sprawą Aleksandra Zniszczoła, którego forma pozwalała mu na nawiązanie rywalizacji ze ścisłą czołówką Pucharu Świata! Zajął on dwukrotnie 8. miejsce w obu konkursach, co jest zdecydowanie najlepszym występem jakiegokolwiek Polaka w cyklu Pucharu Świata (Piotr Żyła zajął 6. miejsce w Bad Miterndorf, jednak było to w ramach mistrzostw świata w lotach, nie wliczanych do PŚ). Momentalnie jednak pojawił się też niedosyt, ponieważ... Zniszczoł za każdym razem po pierwszej serii był wyżej niż ostatecznie skończył – w sobotę był 3., a w niedzielę nawet prowadził! Zdecydowanie gorzej radził sobie Piotr Żyła czy Paweł Wąsek. Ten pierwszy zajął pierwszego dnia 48. miejsce, a niedzielę nawet nie przebrnął kwalifikacji. Wąsek natomiast w sobotę nie startował z powodu choroby, a dzień później nie dostał się do konkursu tak jak Żyła. Mimo to Thurnbichler nie dokonał zmian w składzie kadry A.

Thurnbichler pominął Macieja Kota. Adam Małysz wyjaśnia powody tej decyzji

W weekend mieliśmy także innych bohaterów skoków narciarskich. W Pucharze Kontynentalnym świetnie spisywał się Maciej Kot i niewiele gorzej Jakub Wolny. Kot wygrał pierwszy konkurs, a w drugim był 9. (oba były rozgrywane jednego dnia), natomiast Wolny uzyskał 22. i 3. miejsce. Całkiem solidnie pokazał się też Klemens Murańka – zajmował 5. i 16. miejsce.

Fani zastanawiali się przede wszystkim, czy Maciej Kot (który dostawał już szanse w Pucharze Świata w tym sezonie) nie powinien zastąpić choćby Pawła Wąska. W rozmowie z Interią Sport Adam Małysz wyjaśnił, dlaczego Thomas Thurnbichler nie zmienił swojej decyzji. Wskazał on przede wszystkim na brak ciągłości w wynikach Kota, ale też... kwestie finansowe!

– Nie było za bardzo za kogo zmienić. Maciek Kot wygrał jeden konkurs Pucharu Kontynentalnego. Jakub Wolny był trzeci. To dalej nie są jednak wyniki na punktowanie w Pucharze Świata. To mogłoby gwarantować stałe wejście do trójki w Pucharze Kontynentalnym. Druga sprawa jest taka, że ten wyjazd jest straszliwie drogi. Zmienianie kogoś tylko dla idei, nie miało sensu. Przy takich cenach każda zmiana biletu tylko podniosłaby koszty, a te trzeba było kupić znacznie wcześniej. Poza tym to jest lot dookoła świata. I to są duże wydatki. Jeśli jednak dalej Kuba albo Maciek będą w dobrej dyspozycji, to na pewno Thomas będzie myślał o wymianie – wyjaśnił przez PZN.