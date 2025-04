Błyskawiczna reakcja Cezarego Kuleszy! Zrobił to od razu po meczu. Nie mógł tego ukrywać

10/10 to obowiązek kibica!

Reprezentacja Polski kobiet w kolejnym spotkaniu zmierzyła się z drużyną Bośni i Hercegowiny. Biało-czerwone w grupie 1 dywizji B idą jak burza. W pierwszym spotkaniu pokonały Irlandię Północną 2:0, a w kolejnym starciu z Rumunią wyszarpały zwycięstwo w ostatnich minutach regulaminowego czasu gry.

Podczas pojedynku z Bośnią i Hercegowiną pierwsza połowa wskazywała na to, że to nie będzie łatwy mecz, ponieważ do przerwy było 1:1. Polki wzięły sprawy w swoje ręce i w drugiej części meczu zademonstrowały rywalkom potężną lekcję futbolu. Worek z bramkami otworzyła zdobywczyni pierwszego trafienia dla biało-czerwonych - Ewa Pajor. Później na listę strzelców wpisały się także: Adriana Achcińska, Klaudia Słowińska oraz Martyna Wiankowska.

Pokaz siły Polek!🇵🇱 Pewna wygrana 5:1 z reprezentantkami Bośni i Hercegowiny. Dziękuję i gratuluję. pic.twitter.com/x0BCd4W4Qh— Cezary Kulesza (@Czarek_Kulesza) April 4, 2025

Spotkaniu przyglądał się Cezary Kulesza, który po meczu za pomocą portalu "X" docenił znakomity występ reprezentacji Polski kobiet.

- Pokaz siły Polek! Pewna wygrana 5:1 z reprezentantkami Bośni i Hercegowiny. Dziękuję i gratuluję - można przeczytać.

Polki są liderkami grupy 1 dywizji B z przewagą aż pięciu punktów nad drugą Irlandią Północną. 8 kwietnia czeka ich rewanż z Bośnią i Hercegowiną, mamy nadzieje, że biało-czerwone utrzymają zwycięską passę.