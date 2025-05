Co za sezon kadrowicza na Bałkanach!

A to zaskoczenie! Tak spędza urlop kadrowicz Probierza. Żadne palmy i luksusy

Kazimierz Górski odszedł 19 lat temu. Był kopalnią cytatów, jego słowa towarzyszą nam do dziś

Grób Kazimierza Górskiego – symbol skromności i wielkości

Miejsce wiecznego spoczynku Kazimierza Górskiego znajduje się na warszawskich Powązkach Wojskowych, wśród mogił najbardziej zasłużonych dla Polski postaci. To właśnie tam spoczywa architekt największych sukcesów reprezentacji Polski w piłce nożnej, który doprowadził biało-czerwonych m.in. do trzeciego miejsca mistrzostw świata. Przez wielu do dziś uważany jest za trenerskiego geniusza i bezsprzecznie najlepszego selekcjonera w historii naszej drużyny narodowej.

Choć od jego śmierci minęły lata, pamięć o nim wciąż jest żywa. Jak widać na zdjęciach, grób legendarnego trenera jest wyrazem jego życiowej postawy – niezwykłej skromności. Nie ma tu zbędnego przepychu, a całość stanowi mocne nawiązanie do jego życia i pasji.

Kazimierz Górski i tajemnice jego trenerskich sukcesów. Jedno słowo powtarzają wszyscy podopieczni

Inter - Barcelona. Jan Tomaszewski: Lewandowski doznał kontuzji przez Flicka Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Piłkarskie dziedzictwo uwiecznione na nagrobku

Na płycie nagrobnej znajduje się charakterystyczny element – piłka, na której upamiętniono najważniejsze miejsca i daty, gdzie "Orły Górskiego" święciły niezapomniane triumfy. To symboliczne odniesienie do pracy, której Kazimierz Górski poświęcił znaczną część swojego życia, prowadząc polską reprezentację do historycznych zwycięstw.

Wielu kibiców, przechodząc obok jego mogiły, zatrzymuje się na chwilę zadumy, wspominając wielkiego trenera i modląc się za jego duszę. Choć na co dzień przy grobie pali się zaledwie kilka zniczy, co można zobaczyć w naszej galerii zdjęć, to pamięć o jego dokonaniach jest trwała.

Kazimierz Górski urodził się 2 marca 1921 roku we Lwowie. Zmarł 23 maja 2006 roku w Warszawie, pozostawiając po sobie niezatarty ślad w historii polskiego sportu.

Kazimierz Górski odszedł 19 lat temu. Był kopalnią cytatów, jego słowa towarzyszą nam do dziś