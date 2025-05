Lech Poznań - Piast Gliwice Transmisja na żywo: stream online i TV. Gdzie oglądać Ekstraklasę 24.05.2025?

Spis treści

Decydujący mecz Lech Poznań - Piast Gliwice w ostatniej kolejce PKO BP Ekstraklasy rozpocznie się dzisiaj o godzinie 17:30 na Enea Stadionie. Przed Kolejorzem ostatni krok w kierunku mistrzostwa Polski. Po 33 kolejkach zespół z Poznania prowadzi w tabeli z 67 punktami i wyprzedza drugi Raków Częstochowa o punkt. Ostatnia seria gier stoi więc pod znakiem korespondencyjnej walki o mistrzostwo, które w przypadku równej liczby punktów trafi do Częstochowy. Lech ma wszystko w swoich nogach i jeśli wygra, zdobędzie swój dziewiąty tytuł. Piast po dwóch wygranych z rzędu włączył się jednak do walki o 6. miejsce, a każda pozycja w tabeli to większe pieniądze. Poza tym będzie to ostatni mecz Aleksandara Vukovicia w roli trenera gliwickiego klubu.

Po sezonie Vuković odchodzi z Piasta i z pewnością chciałby pożegnać się z kibicami w jak najlepszym stylu. To na Lechu ciąży wielka presja wygranej, choć warto przypomnieć, że nie jest to pierwszy raz, gdy mecz właśnie tych drużyn decyduje o mistrzostwie. W sezonie 2018/19 sytuacja była odwrotna - Piast grał u siebie w ostatniej kolejce z Lechem i zwycięstwo dawało mu historyczny tytuł. Gliwiczanie wygrali wtedy 1:0 i przyklepali sensacyjne mistrzostwo, a po sześciu latach Kolejorz może zrewanżować się rywalom za dawne rany.

Lech Poznań - Piast Gliwice Transmisja TV. Na jakim programie mecz dzisiaj 24.05.2025?

Presja jest jednak spora, o czym świadczy fakt, że już tydzień temu Lech potknął się w wyjazdowym meczu z GKS-em Katowice, ratując w bólach remis 2:2. Piast z kolei odniósł prestiżowe zwycięstwo w derbach Górnego Śląska z Górnikiem Zabrze (2:0) i dość swobodnie może podejść do boju w Poznaniu. Kibice nie obejrzą jednak spotkania o mistrzostwo w otwartej telewizji. Na antenie TVP odbędzie się transmisja meczu rywali Lecha - Raków Częstochowa kontra Widzew Łódź. Starcie Kolejorza z Piastem będzie transmitowane wyłącznie w Canal+.

Gdzie oglądać Lech - Piast w telewizji i stream online?

Mecz Lech Poznań - Piast Gliwice w ostatniej kolejce Ekstraklasy zostanie rozegrany w sobotę 24 maja 2025 r. na Enea Stadionie w Poznaniu. Początek spotkania o godzinie 17:30, podobnie jak wszystkich innych. Transmisja w TV na kanałach Canal+ Sport i Canal+ 4K, a także w trakcie Multiligi na Canal+ Sport 3. Transmisja online wyłącznie w płatnej usłudze Canal+ Online. Darmową relację na żywo przeprowadzi portal Sport.se.pl, śledź ten mecz razem z nami!