Thomas Thurnbichler nie wytrzymał. Zdecydowanie odpowiedział Kubackiemu

Thomas Thurnbichler pękł. W Austrii odpowiedział Kubackiemu

Wraz z końcem sezonu Thomas Thurnbichler przestał pełnić funkcję głównego trenera reprezentacji Polski. Jego miejsce zajął Maciej Maciusiak, a po ostatnich zawodach w Planicy polscy skoczkowie mocno skrytykowali austriackiego trenera. Najgłośniej zrobili to Dawid Kubacki i Aleksander Zniszczoł. Słowa pierwszego z nich rozeszły się po całym skokowym świecie, czemu zupełnie się nie dziwimy.

Niemcy rozpisują się o polskim ataku na Thurnbichlera. Nie zostawiają złudzeń

- Jak się widzi, że ktoś rzuca kłody pod nogi zawodnikom i jest to główny trener, to trudno żeby było fajnie. Nie chcę wchodzić w szczegóły, ale to co robił, żeby zrobić pod górkę Kamilowi - to zakrawa o zbrodnię - mówił m.in. w TVP Sport. To właśnie ta wypowiedź sprowokowała Thurnbichlera do riposty. Wbrew wcześniejszym zapewnieniom w polskich mediach, 35-latek odpowiedział na krytykę byłego podopiecznego na łamach "Tiroler Tageszeitung".

Gregor Schlierenzauer szczerze o problemie w polskich skokach i Thomasie Thurnbichlerze

- To zabawne, że Dawid bawi się teraz w adwokata Kamila - wypalił Thurnbichler. - Uważam, że Kamil dokładnie wiedział, dlaczego nie pojechał na mistrzostwa świata. Nie było wyników, a jego ambicją nie jest zajęcie piątego czy szóstego miejsca, ale bycie najlepszym. Dlatego Kamil nigdy tego nie skomentował.

Publiczna wymiana ciosów na linii Thurnbichler - zawodnicy sprawia, że trudno sobie wyobrazić dalszą pracę Austriaka w Polsce. Po zwolnieniu Polski Związek Narciarski zaproponował mu objęcie kadry juniorów, ale szkoleniowiec z Innsbrucka ma też inne oferty. Te najpoważniejsze mają być z Niemiec i Austrii.

Przyszłość Thurnbichlera wyjaśni się w najbliższych tygodniach. Wcześniej, w sobotę (5 kwietnia) sezon skoków już na dobre zakończy się w Zakopanem. Na Wielkiej Krokwi odbędzie się wyjątkowa impreza Red Bull Skoki w Punkt z udziałem m.in. Kubackiego i Zniszczoła. Podczas niej symboliczne skoki na mobilnej skoczni K-4 oddadzą też legendarni kapitanowie, na czele z Adamem Małyszem.

Adam Małysz wraca na skocznię! Wystartuje podczas Red Bull Skoki w Punkt w Zakopanem