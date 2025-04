Przeszły nas ciarki, co czeka Kamila Stocha. I to zaraz po zakończeniu sezonu!

Wiadomo, co czeka Kamila Stocha zaraz po zakończeniu sezonu

Za Kamilem Stochem drugi z rzędu nieudany sezon. Współpraca z indywidualnym sztabem nie przyniosła piorunujących efektów - wystarczy powiedzieć, że po raz pierwszy od 2006 roku wypadł z czołowej "30" Pucharu Świata. Wypadł nawet gorzej niż w poprzednim sezonie 2023/2024 pod wodzą Thomasa Thurnbichlera, po którym postanowił się odłączyć i zorganizował własny sztab dowodzony przez Michala Doleżala i Łukasza Kruczka. Rok temu trzykrotny mistrz olimpijski był już naprawdę blisko zakończenia kariery. Dał sobie jednak ostatnią szansę i pod koniec maja wznowił treningi, choć wcześniej rozpoczął nawet przygotowania do wymarzonej podróży wokół świata.

Adam Małysz wraca na skocznię! Wystartuje podczas Red Bull Skoki w Punkt w Zakopanem

W tym celu Stochowie załatwili już sobie samochód, który nie jest typowym kamperem, ale umożliwia nocleg. Auto przydało się znakomitemu skoczkowi między innymi w czasie pierwszych zgrupowań w nowym teamie. Teraz, po nieudanej zimie, niespełna 38-latek ponownie skupi się na mentalnym resecie, a do skoków wróci dopiero w połowie maja. Wcześniej przeżyje przedsmak upragnionej podróży z żoną Ewą Bilan-Stoch.

- To będzie kilkutygodniowa podróż do Hiszpanii i Portugalii. W końcu przyda się samochód, który czeka na nas od roku. Chcemy sobie zrobić trochę taki przed tour, przed tym, co nas czeka w przyszłości, bo kiedyś chcemy się wybrać w bardzo długą podróż po świecie. Na razie, póki skaczę, mogę sobie pozwolić na krótszą wycieczkę, ale i tak będzie fajnie - cieszył się w Planicy Stoch, cytowany przez Interia Sport.

- To będzie spontaniczna podróż. Znam kierunek i kraje, jakie chcę zobaczyć, ale to będzie wyprawa na żywioł. O to nam chodziło z Ewą. Chcemy jechać przed siebie i zatrzymywać się tam, gdzie będzie nam się podobało. Będziemy zwiedzali to, co zostało nam polecone. Będziemy się jednak przede wszystkim cieszyć wspólnie spędzonym czasem - dodał jeszcze.

Już jakiś czas temu jeden z najbardziej utytułowanych skoczków w historii potwierdził, że nie weźmie udziału w zawodach Red Bull Skoki w Punkt w Zakopanem. Zdania nie zmienił także po aferze z Norwegami, w wyniku której Johann Andre Forfang i Kristoffer Eriksen Sundal zostali zastąpieni przez Polaków - Macieja Kota i juniora Kacpra Tomasiaka. Stoch skupia się już teraz na wakacyjnej podróży, a w połowie maja rozpocznie przygotowania do olimpijskiego sezonu, który zapowiada się na ostatni w jego karierze.

Kamil Stoch zdecydował, co dalej z jego karierą. Tego można było się spodziewać, te słowa wyciskają łzy

QUIZ: Rozpoznasz tych skoczków? Tylko najwięksi kibice sobie poradzą! Pytanie 1 z 20 Zacznijmy od czegoś prostego. Skoczek na zdjęciu to... Dawid Kubacki Adam Małysz Kamil Stoch Następne pytanie