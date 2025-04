Kamil Stoch wprost, co daje mu siłę do dalszego skakania

Dla Kamila Stocha miniony sezon w skokach narciarskich znów był bolesny. Polak nie tylko zdołał odbudować wysokiej formy pracując z Michalem Doleżalem, ale nie został też zabrany przez Thomasa Thurnbichlera na mistrzostwa świata w Trondheim, choć miał jedno wolne miejsce w kadrze. Mimo to Kamil Stoch zachował wielką klasę i po zwolnieniu Austriaka z funkcji pierwszego szkoleniowca polskiej kadry nie wypowiadał się o nim w złym tonie. Takiej klasy zabrakło Dawidowi Kubackiemu i Aleksandrowi Zniszczołowi, za co mogą czekać ich konsekwencje. Wielu fanów mogło zastanawiać się, czy po kolejnym słabym sezonie Stoch w końcu nie odpuści dalszych startów, lecz sam zawodnik szybko rozwiał ich wątpliwości.

Taka będzie kadra skoczków z trenerem Maciusiakiem. "Muszą pracować, jakby to był ostatni sezon w życiu"

Legenda skoków Martin Schmitt o zamieszaniu ze Stochem. Thurnbichler podjął dobrą decyzję? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Kamil Stoch miewał już momenty zwątpienia. Rok temu do dalszego skakania namówiła go żona, o czym skoczek wspominał w rozmowie z portalem Skijumping.pl. Teraz w rozmowie z tym samym serwisem zapowiedział, że jeszcze nie zamierza kończyć i wskazał, co napędza go do dalszych startów. – To relacja "kocham i nienawidzę". Skoki dają mi do wiwatu i potrafią mnie docisnąć, ale taki weekend jak ten przypomina mi, dlaczego tu jestem. Loty powyżej 230 metrów to czysta radość, paliwo do dalszej pracy. Z takim optymizmem kończę sezon i zaczynam kolejny. Po prostu kocham to robić. Uwielbiam skakać na nartach. Każda sekunda w powietrzu jest warta wszystkich wyrzeczeń – powiedział 37-letni skoczek.

Szokujące informacje! Sandro Pertile ogłosił nagłą rezygnację. Jest jeden haczyk

Wcześniej w rozmowie z Interią Kamil Stoch wyjawił też, że zamierza skakać przynajmniej do kolejnych igrzysk olimpijskich. – W planach mam start w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich. Teraz to jest mój główny cel. A co będzie potem? Zobaczymy – powiedział. Kolejna edycja Zimowych Igrzysk Olimpijskich już za rok, w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Z pewnością start na nich nie będzie jednak tak prostą sprawą, o czym Kamil Stoch przekonał się w tym roku, gdy nie został zabrany na mistrzostwa świata. Wszystko zależy od formy skoczka z Zębu, ale też i jego kolegów z kadry. Do ZIO Polacy przygotowywać się będą pod okiem Macieja Maciusiaka, który zastąpił Thomasa Thurnbichlera.

Wymowne zachowanie Thurnbichlera. Odpowiedział Wąskowi, Kubackiego pominął