Puchar Świata w skokach: Sandro Pertile ogłosił nagłą rezygnację

To już koniec zimowego szaleństwa. Sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich 2024/2025 przeszedł do historii. Skoczkowie zakończyli zmagania trzema konkursami w Planicy. Na zakończenie sezonu nieźle poradzili sobie Biało-czerwoni, którzy w konkursie drużynowym zajęli czwarte miejsce. To były bardzo burzliwe miesiące – zwłaszcza, gdy okazało się, że norwescy skoczkowie oszukiwali podczas mistrzostw świata.

We wtorek, 1 kwietnia pojawiła się zaskakująca informacja, która została ogłoszona przez portal SkiJumping.pl. Sandro Pertile, który był jedną z głównych osób krytykowanych przez kibiców i ekspertów w aferze kombinezonowej, zrezygnował z dalszej pracy.

- To dla mnie bardzo trudny dzień. Po kilku tygodniach głębokich przemyśleń muszę ogłosić natychmiastową rezygnację ze skoków narciarskich - mówi w rozmowie ze skijumping.pl Sandro Pertile.

Dyrektor Pucharu Świata przyznał, że konsultował tę decyzję m.in. z Walterem Hoferem. Powodów nie ujawnił, ale ujawnił, że robi to nie tylko dla siebie, ale i swojej rodziny.

Kibice biorą jednak tę informację z dużym przymrużeniem oka. Niewykluczone, że to po prostu żart z okazji 1 kwietnia.

W tym roku sezon w skokach narciarskich skończy się nie w Planicy, a w Zakopanem. W sobotę Wielka Krokiew ugości skoczków w ramach wyjątkowych zawodów Red Bull Skoki w Punkt. Zawody zaplanowane są na sobotę. Transmisja w TVN o godz. 15.45.

