Zdecydowana reakcja nowego trenera skoczków narciarskich. Ważna informacja dla Kubackiego i Zniszczoła. "Nie pójdzie to w dobrym kierunku"

Przeszły nas ciarki, co czeka Kamila Stocha. I to zaraz po zakończeniu sezonu!

Tuż przed finałowymi konkursami w Planicy Adam Małysz przekazał informację dotyczącą zakończenia współpracy Thomasa Thurnbichlera z kadrą A. Nowy szkoleniowcem biało-czerwonych został Maciej Maciusiak, jednak ze strony Dawida Kubackiego i Aleksandra Zniszczoła padło kilka mocnych słów w kierunku byłego trenera.

- Nie chcę wchodzić w szczegóły, ale to co robił, żeby zrobić pod górkę Kamilowi, to zakrawa o zbrodnię – dodawał Kubacki, stając też w obronie Stocha.

Zniszczoł dodał też coś od siebie w tej sytuacji.

- W mojej ocenie atmosfera była nie taka, jaka powinna być. Na pewno coś nie zagrało w przygotowaniach, systematyczności nie było. Nawet jakby Thomas został, to w tej drużynie byłoby jakieś 30 procent mniej zaangażowania - mówił Zniszczoł.

Adam Małysz przed Red Bull Skoki w Punkt. Podsumował burzę w polskich skokach po odejściu Thurnbichlera

Maciusiak wprost o zachowaniu Kubackiego i Zniszczoła. Zdecydowane słowa

Adam Małysz, Wojciech Gumny i Rafał Kot w temacie konsekwencji dla skoczków są zgodni. Zupełnie innego zdania jest nowy trener reprezentacji Polski - Maciusiak. Szkoleniowiec w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet" jasno odniósł się do całej sytuacji.

- Może wypowiedzi zawodników nie do końca były potrzebne, ale nie należy ich za to karać. Wyjaśnienie sprawy i męska rozmowa powinny wystarczyć. Nowy sezon dopiero się zaczyna, jeśli zaczniemy go od kar, nie pójdzie to w dobrym kierunku - podsumował Maciusiak.