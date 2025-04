Jay Silva z mocnym apelem do Pudzianowskiego! Nakłania go do przejścia do FAME

Denis Labryga o tym, kiedy trafi do UFC! Wskazał konkretną datę. I to przed pojedynkiem z Jayem Silvą

W sobotni wieczór kibice zebrani na hali w Częstochowie będą świadkami wielu emocjonujących pojedynków. W walce wieczoru zawalczy Kamil "Taazy" Mataczyński, a jego rywalem będzie Alberto "Afrykańska Maczeta" Simao. Poza tym będziemy świadkami także starcia kobiet, w którym Magda Loskot zmierzy się z Sandrą Staniszewską - partnerką Denisa Załęckiego. Od pewnego czasu mówi się głośno o związku Loskot z Filipem Bątkowskim, a także o wielu historiach łączących dwie pary. Przez to wybuchł konflikt, który zostanie rozwiązany w oktagonie.

Jednym z mocniejszych zestawień na gali FAME 25 jest starcie Denisa Labrygi z Jayem Silvą. Były zawodnik KSW oraz UFC będzie chciał za wszelką cenę dać bolesną lekcję MMA młodszemu Labrydze.

Jay Silva zwrócił się bezpośrednio do Mariusza Pudzianowskiego. Te słowa odbiją się szerokim echem

Wiele mówiło się o tym, że Mariusz Pudzianowski był łączony z federacją FAME MMA. Do głośnego transferu ostatecznie nie doszło, a były strongman zmierzy się na kwietniowej gali KSW z Eddiem Hallem.

Jay Silva w rozmowie z "Super Expressem" wypowiedział się na temat Pudzianowskiego w samych superlatywach i ostatecznie wystosował do zawodnika KSW specjalny apel.

- Moim marzeniem jest ponownie zmierzyć się z Mariuszem Pudzianowskim i mam nadzieje, że kiedy dojdzie do tej walki - przekazał Silva.

Po chwili został byłī zawodnik KSW został poinformowany, że Pudzian był łączony z federacją FAME i to może być szansa na rewanż dla Silvy.

- To jest marzenie, chciałbym, żeby to się zrealizowało. Mam ogromny szacunek do Mariusza. Jednak to on tutaj rozdaje karty. Jeśli będzie chciał, żeby się ta walka odbyła na FAME to tak się stanie. Pokonał mnie w uczciwej walce i chciałbym po prostu rewanżu.