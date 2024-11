Ukochana Piotra Żyły przechadzała się z wózkiem. Ten widok kompletnie nas zaskoczył

Kamil Stoch znowu to przeżywa. Obok jego słów po nieudanych skokach w Lillehammer nie da się przejść obojętnie

Po raz pierwszy od 14 lat Piotr Żyła nie znalazł się w składzie reprezentacji Polski na inaugurację Pucharu Świata. Latem mistrz świata ze skoczni normalnej przeszedł zabieg kolana, przez który stracił praktycznie cały okres letnich przygotowań i wciąż dochodzi do formy. Trener Thomas Thurnbichler zapowiedział, że 37-latek ma rozpocząć sezon u siebie w Wiśle, gdzie karuzela PŚ zawita już w przyszłym tygodniu po weekendzie w Ruce. W Finlandii zaprezentują się Paweł Wąsek, Aleksander Zniszczoł, Dawid Kubacki, Kamil Stoch i Jakub Wolny, a Żyła w tym czasie weźmie udział w obozie w Eisenerz. Jeden z liderów kadry na dobre wrócił już do treningowego rytmu, a niedługo rozpocznie starty, co oznacza, że rzadziej będzie w domu u boku ukochanej Marceliny Ziętek.

W ostatnich miesiącach para miała nadspodziewanie dużo wspólnego czasu. Rehabilitacja skoczka sprawiła, że Żyła i Marcelina mogli cieszyć się sobą latem, a nawet w połowie listopada! W poprzednich latach byłoby to nie do pomyślenia ze względu na napięty harmonogram przygotowań skoczka, a jego najbliżsi musieli przyzwyczaić się do częstej rozłąki. Teraz ta rzeczywistość powoli wraca, a w samotnych chwilach 26-latka może liczyć m.in. na swojego psa.

W mediach społecznościowych Marceliny widać, jak bardzo kocha pupila, któremu ostatnio sprawiła nawet specjalny wózek! Dzięki niemu może zabierać pieska na długie zakupy do galerii i nie musi martwić się o to, że gdzieś się zaplącze. Jak przyznała, wcześniej korzystała z transportera, ale wózek znacznie ułatwił jej wyprawy na zakupy. A pod koniec listopada nie brakuje przecież specjalnych ofert związanych z "Black Friday".