Ukochana Piotra Żyły wypięla pośladki i uniosła potężny ciężar. Czasem mężczyźni mają z tym problem, musiała się uprzeć!

Marcelina Ziętek postanowiła zadziwić swoich fanów na mediach społecznościowych. Ukochana Piotra Żyły pokazała, że trwają u niej zmasowane przygotowania do świąt Bożego Narodzenia i zrobiła coś, czego mało kto mógł się po niej spodziewać. Mimo że modelka i artystka nie może poszczycić się silną sylwetką, to przetachała do swojego domu potężny ciężar. Wielu mężczyzn miałoby z tym problemy, jednak jej się to udało!

Jak przyznała Marcelina Ziętek za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych, udało się jej kupić i samodzielnie zanieść do domu choinkę, którą kupiła na święta Bożego Narodzenia. Mimo że było to bardzo ciężkie zadanie, a sama ukochana Piotra Żyły może pochwalić się bardziej szczupłą niż sportową muskulaturą, to udało się jej przetransportować drzewko do swojego domu.

- Jak się uprę, to nie ma rzeczy niemożliwych. Za duża za ciężka - napisała Marcelina Ziętek za pośrednictwem mediów społecznościowych.