Sezon Pucharu Świata 2022/23 ruszył już na dobre i po kolejnych zawodach, które odbyły się w niemieckim Titisee-Neustadt, najlepsi zawodnicy na świecie teraz udają się do Szwajcarii, by rywalizować w Engelbergu. Dla partnerek polskich skoków, w tym oczywiście dla Marceliny Ziętek oznacza to kolejne dni bez swoich drugich połówek. Ukochana Piotra Żyły udowodniła jednak, że potrafi sobie poradzić sama i żadnej pracy się nie boi.

W takim wydaniu Marceliny Ziętek jeszcze nie widzieli! Partnerka Piotra Żyły musiał się nieźle namachać

Wielu internautów mogło się zdziwić zaglądając na instagramowy profil Marceliny Ziętek, bowiem fani aktorki nie mieli jeszcze okazji widzieć jej w pełnym roboczym stroju. Obecna pogoda i obfite opady śniegu sprawiły jednak, że Marcelina Ziętek musiał założyć ciepłą kurtkę, kalosze i złapać za łopatę do śniegu, aby odgarnąć zalegający na podjeździe śnieg.

Ukochana Piotra Żyły zabrała się do roboty z wypiekami na twarzy! W takim stroju jej jeszcze nie widzieli, Marcelina Ziętek musiała się mocno namachać

Wypieki na twarzy od trzaskającego mrozu nie zniechęciły jednak partnerki skoczka polskiej kadry, która w pocie czoła zasuwała po podwórku z łopatą do śniegu i jak widać na jej Instagramie, naprawdę dobrze poradziła sobie z niełatwym zadaniem. Piotr Żyła może być dumny ze swojej pracowitej ukochanej, która pokazała, że żadnej pracy się nie boi.

