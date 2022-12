Sensacyjne wieści przed skokami w Engelbergu! Trener podjął ważną decyzję, to już potwierdzone

Adam Małysz nie wytrzymał. Prezes PZN postawił sprawę jasno, polscy skoczkowie go rozczarowali

Polscy skoczkowie narciarscy zdecydowanie odżyli w tym sezonie Pucharu Świata 2022/23, co widać przede wszystkim po formie Dawida Kubackiego. Jeden z liderów reprezentacji Polski wygrał do tej pory aż trzy z sześciu dotychczasowych konkursów, co zrobiło wrażenie nawet na Kamilu Stochu i z pewnością będzie walczyć o pierwszą lokatę również podczas zawodów w Engelbergu. Tuż przed ostatnimi konkursami przed Świętami Bożego Narodzenia, pojawiła się jednak dość zaskakująca informacja o tym, kto będzie reprezentować gospodarzy ze Szwajcarii w Engelbergu.

Trener podjął ważną decyzję przed skokami w Engelbergu! Ta informacja może zaskoczyć wielu fanów

Okazuje się bowiem, że udział w zawodach weźmie aż czterech szwajcarskich skoczków: Gregor Deschwanden, Killian Peier, Dominik Peter oraz Simon Ammann. Czterokrotny mistrz olimpijski jeszcze do niedawna był jedną z ważniejszych postaci w świecie skoków narciarskich, jednak w ostatnim czasie nie błyszczą on już formą i zawody w Engelbergu będą pierwszymi w tym sezonie, w których weźmie on udział.

Sensacyjne wieści przed skokami w Engelbergu! Trener podjął zaskakującą decyzję, to już potwierdzone

41-letni już Ammann po raz ostatni miał okazję skakać w październiku, kiedy brał udział w rywalizacji podczas mistrzostw Szwajcarii w Kanderstegu. Teraz, na własnym podwórku będzie miał okazję przypomnieć o sobie światu. Zawody w Engelbergu zaplanowane są na weekend 17-18 grudnia i zaliczają się do nich dwa konkursy indywidualne. Sobotnie zmagania będą konkursem wieczornym.