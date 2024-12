Uszy więdną po tym, jak Apoloniusz Tajner podsumował Dawida Kubackiego! Blamaż w Oberstdorfie wywołał dosadny komentarz

Turniej Czterech Skoczni zawsze wywołuje ogromne emocje wśród kibiców i zawodników, którzy potrafią znaleźć dodatkowe pokłady siły i formy, aby świetnie prezentować się podczas tego specjalnego wydarzenia. Niestety, tym razem nie może do tej grupy zaliczyć się Dawid Kubacki, który podczas sobotnich kwalifikacji zanotował jeden z najgorszych skoków i nie uzyskał awansu do niedzielnego konkursu w Oberstdorfie.

Jeden z liderów reprezentacji Polski ostatecznie zajął 53. miejsce i pierwszy konkurs Turnieju Czterech Skoczni oglądać będzie co najwyżej z trybun. Po tak słabym występie nie brakowało kolejnych komentarzy i ocen występu Dawida Kubackiego, a o swoją wypowiedź poproszony został również Apoloniusz Tajner, który nie miał zbyt wiele litości dla Kubackiego widząc, jak ten zaprezentował się na niemieckiej skoczni pomimo ostatniego odpoczynku od zawodów Pucharu Świata.

- Co mam powiedzieć? Coś trzeba było chyba źle zrobić, żeby to tak słabo wyglądało. W poprzednim sezonie wiedzieliśmy, że zaczęli przemęczeni, wyszło przetrenowanie i było z głowy. W tym roku wyglądało to wszystko dość solidnie, a teraz... Nie wiem, czemu to tak wypadło. Bo jest po prostu niefajnie i niedobrze. Jeżeli chodzi o Dawida... Kwalifikacje były dość obiektywne od momentu, gdy wiatr zelżał. Tu nie ma kwestii tego, że trafił na złe warunki - ocenił surowo Tajner dla "Przeglądu Sportowego".

Podczas sobotnich kwalifikacji tylko Piotr Żyła i Jakub Wolny zanotowali dobre skoki. Aleksander Zniszczoł i Paweł Wąsek, któzy notabene są najlepszymi polskimi skoczkami w obecnym sezonie, skoczyli kolejno 117,5 oraz 114 metrów. To sprawiło, że podczas niedzielnego konkursu w Oberstdorfie będą mierzyć się ze zdecydowanie mocniejszymi rywalami - w tym wypadku z Andreasem Wellingerem i Karlem Geigerem. Szanse na awans do serii finałowej są więc niewielkie.

Cała nadzieja w Piotrze Żyle i Jakubie Wolnym. Pierwszy z nich walczyć będzie w parze Arttim Aigro, a kolejny z Anttim Aalto. Okazuje się więc, że awans do serii finałowej dla Polaków będzie niezwykle trudny.

Turniej Czterech Skoczni - data

OBERSTDORF

niedziela, 29 grudnia: 16.30 - konkurs

GA-PA

wtorek, 31 grudnia: 13.30 - kwalifikacje

środa, 1 stycznia: 14.00 - konkurs

INNSBRUCK

piątek, 3 stycznia: 13.30 - kwalifikacje

sobota, 4 stycznia: 13.30 - konkurs

BISCHOFSHOFEN