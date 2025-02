Ważne wieści dla fanów skoków. Nie pokażą Pucharu Świata w TVN! Klamka zapadła

Puchar Świata w skokach: Ważne wieści dla fanów

Tegoroczna edycja Pucharu Świata w skokach narciarskich nie należy do najbardziej udanych dla Polaków. Biało-czerwoni, poza Pawłem Wąskiem, mają często problemy z przebiciem się do drugiej dziesiątki konkursu. Przekłada się to także na zainteresowanie tą dyscypliną w naszym kraju. Mniej Polaków decyduje się na oglądanie i śledzenie poczynań naszych zawodników. Skoczkowie nie radzą sobie najlepiej, co zawsze sprawia, że część fanów rezygnuje z cotygodniowego oglądania zawodów Pucharu Świata.

Okazuje się, że niektóre nadchodzące konkursy Pucharu Świata nie będą dostępne na antenie TVN. Jak poinformował Adam Bucholz, dziennikarz SkiJumping.pl, dwa zbliżające się konkursy zostały przeniesione z tej stacji.

- Zmiany w telewizyjnej ramówce skoków narciarskich na marzec. Czwartkowe zawody Pucharu Świata w Oslo (13 marca) i piątkowe w Planicy (28 marca) zostały przesunięte z TVN do stacji Metro. W Eurosporcie transmisja bez zmian – napisał na platformie „X”.

Puchar Świata: Pozycje Polaków w klasyfikacji generalnej

Liderem Pucharu Świata w skokach narciarskich jest Austriak Daniel Tschoefenig, który wyprzedza rodaków Jana Hoerla i Stefana Krafta. Najlepszy z Polaków jest Paweł Wąsek, który zajmuje czternaste miejsce.

To jedyny zawodnik w czołowej dwudziestce klasyfikacji generalnej. Aleksander Zniszczoł jest obecnie na 21. pozycji. Łącznie w tym sezonie punktowało siedmiu Polaków. Oprócz Wąska i Zniszczoła są to Jakub Wolny (105 pkt, 33. miejsce), Dawid Kubacki (102, 34.), Kamil Stoch (88, 36.), Piotr Żyła (66, 39.) i Maciej Kot (13, 51.).

Zmiany w telewizyjnej ramówce #skijumpingfamily na marzec.Czwartkowe zawody Pucharu Świata w Oslo (13 marca) i piątkowe w Planicy (28 marca) zostały przesunięte z TVN do stacji Metro.W Eurosporcie transmisja bez zmian. @Skijumpingpl— Adam Bucholz (@Bucholz_Adam) February 21, 2025