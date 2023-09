Wielka gwiazda skoków narciarskich powiedziała dość. Kończy wspaniałą karierę po ponad 20 latach występów

Niektórym zrobi się niedobrze, gdy zobaczą, co ugotowała Justyna Żyła. Naprawdę podała to ukochanemu

QUIZ. Egzamin wiedzy o Adamie Małyszu. Co wiesz o "Orle z Wisły"? Komplet zdobędą tylko najwierniejsi kibice

Dawny rywal Adama Małysza może trafić do więzienia na 10 lat! Nie uniknie kary, jest recydywistą

Justyna Kowalczyk zrobiła to dla swojego zmarłego męża. Nie mogła postąpić inaczej, poruszający widok

Austriaczka Daniela Iraschko-Stolz, jedna z prekursorek skoków narciarskich kobiet i pierwszych gwiazd tej dyscypliny sportu, zdecydowała się w wieku 39 lat zakończyć karierę - poinformowała tamtejsza federacja (OeSV). Jak przyznała, mimo że wciąż kocha skoki, to z powodu ciągłych problemów z kolanem zdecydowała się wziąć rozbrat z profesjonalnym sportem. – Nadszedł czas, by odkreślić moją karierę wyczynową grubą kreską. Kto mnie zna, ten wie, że chętnie bym ją kontynuowała, ale... Myślę, że nie mogę jednak narzekać, bo mało komu będzie dane uprawiać sport tak długo, jak mnie. To był piękny czas – przekazała w mediach społecznościowych.

Iraschko-Stolz była pierwszą kobietą, która w 2003 roku skoczyła z mamuciego obiektu Kulm w Bad Mitterndorf. W 2014 roku została wicemistrzynią olimpijską w tej dyscyplinie, która w Soczi zadebiutowała w programie igrzysk. Łącznie zdobyła osiem medali mistrzostw świata, w tym indywidualnie złoto w 2011 roku w Oslo, a w drużynie 10 lat później w Oberstdorfie. W sezonie 2014/15 triumfowała w Pucharze Świata.

Adam Małysz o złocie Piotra Żyły i zatrudnieniu Thomasa Thurnbichlera Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.