Wielki dramat 27-letniego skoczka. Reprezentant kraju po fatalnym upadku zakończył karierę. Jest poruszające oświadczenie

David Siegel uchodził za wielki talent niemieckich skoków. W 2016 roku został mistrzem świata juniorów, a złoty medal na zawodach zdobył również w drużynie. W Pucharze Świata nie mógł się jednak przebić, a w dodatku wpływ na karierę Niemca miały niefortunne zdarzenia z Zakopanego z 2019 roku. Siegel zanotował wówczas groźnie wyglądający upadek po locie na 142,5 metra.

Skoczek podjął trudną decyzję. 27-latek zakończył karierę

Reprezentant Niemiec huknął o zeskok i przez długi moment nie podnosił się. Okazało się, że doznał poważnego urazu kolana, co spowodowało długą przerwę w treningach i startach w zawodach. Choć Siegel starał się wrócić do skoków, nie był w stanie nawiązać do poziomu, który prezentował przed upadkiem. We wtorek ogłosił swoją decyzję.

- Czas się pożegnać. Po 21 latach uprawiania skoków narciarskich nadszedł niestety koniec. Przez cały ten czas pomagała mi wiara, ale też niezliczona liczba ludzi. Bardzo im za to dziękuję - czytamy we wpisie na Instagramie. - Wiele się nauczyłem... nauczyłem się latać, nauczyłem się upadać, nauczyłem się wstawać, nauczyłem się ufać, poznałem nowych ludzi, nauczyłem się kochać - dodał niemiecki skoczke.