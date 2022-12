Wielki konflikt w polskich skokach. Kuriozalne szczegóły ujrzały światło dzienne, doszło do rozłamu

Skoki kobiet to wciąż młoda konkurencja w porównaniu z rywalizacją panów, ale zyskuje sobie coraz większą popularność. Kilka lat temu wydawało się, że i w Polsce zostanie zbudowana solidna kadra, która w przyszłości będzie przynosiła biało-czerwonym kolejne medale na dużych imprezach. Ale na dobre skoki reprezentantek Polski wciąż czekamy i raczej jeszcze trochę poczekamy. Bo sytuacja w kadrze jest zła.

Konflikt w polskich skokach. Dochodzi do kuriozalnych sytuacji

Widać było to podczas sobotnich zawodów miksta. Kinga Rajda i Nicole Konderla zaprezentowały się słabo, a biało-czerwoni zajęli siódme miejsce. Przede wszystkim dzięki świetnym skokom Piotra Żyły i Dawida Kubackiego. Okazuje się, że w kadrze pań panuje spory konflikt, o czym informuje portal TVP Sport. Rajda i Konderla nie pałają do siebie sympatią, co i tak może być sporym eufemizmem. Z informacji dziennikarzy wynika, że obie zawodniczki na zawody do Niemiec podróżowały... oddzielnie. Co więcej, właśnie przez antypatię Rajda odeszła od trenera Szczepana Kupczaka i pracuje ze Sławomirem Hankusem. Portal sport.pl dodaje, że Konderla miała zablokować zakwaterowanie w jednym pokoju w Niemczech.

Konflikt miał się wziąć z zazdrości. - Konderla, która najpóźniej dołączyła do szeroko pojmowanego szkolenia centralnego kobiet w PZN, od początku miała mieć zapewniane dobre warunki – także dzięki rodzinie, która umiała znaleźć jej finansowanie i zapewniała choćby odpowiedni sprzęt - czytamy na TVP Sport. Na razie nie widać szans na to, aby patowa sytuacja miała zostać rozwiązana.

Sonda Czy Thomas Thurnbichler poprowadzi polskich skoczków do sukcesów? Tak, potrzebny był nowy impuls Nie, nie ma odpowiedniego doświadczenia Trudno powiedzieć