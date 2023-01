Wielkie osiągnięcie Kamila Stocha! Mistrz olimpijski wyprzedził w klasyfikacji Adama Małysza

Granerud zaskoczył wszystkich. Publicznie wywołał Polaka, miał do niego wątpliwości

Wszyscy skoczkowie aktualnie przebywają w Japonii. W Sapporo już odbyły się dwa konkursy, w piątkowych zawodach najlepszy okazał się Ryoyu Kobayashi, a w sobotę na pierwszym miejscu uplasował się Stefan Kraft. W pierwszym konkursie Dawidowi Kubackiemu udało się zakończyć rywalizację na podium (2. miejsce), natomiast w sobotę bliższy zajęcia najlepszego miejsca pośród "Biało-Czerwonych" był Aleksander Zniszczoł, jednak w drugiej próbie nie poradził sobie z trudnymi warunkami i ostatecznie znalazł się na 25. pozycji. Szczęścia do wiatru nie miał w Sapporo Kamil Stoch, który za każdym razem nie mógł liczyć na sprzyjające podmuchy.

Kamil Stoch zadebiutował w Pucharze Świata dokładnie 17 stycznia 2004 roku podczas konkursu w Zakopanem. Wówczas 16-latek zajął 49. miejsce. Od tego czasu musiał czekać ponad rok na pierwsze punkty, które zapewnił sobie podczas zawodów w Pragelato, gdzie otrzymał 36 oczek za 7. lokatę. Skoczek z Zębu ma na swoim koncie wiele osiągnięć, mowa tutaj m.in. o trzykrotnym zdobyciu tytułu mistrza olimpijskiego, ponadto Stoch dwukrotnie zdobył Kryształową Kulę. Można do tego dodać zwycięstwie w Turnieju Czterech Skoczni - trzy razy. Polak przez wszystkie lata startów wywalczył aż 13 077 punktów, przez co zajmuje drugie miejsce, wyprzedza go tylko legendarny skoczek Janne Ahonen, który ma o ponad 2 tysiące oczek więcej (15 748). Zaraz za 35 latkiem znajduje się Adam Małysz, który po sobotnim konkursie został wyprzedzony przez skoczka z Zębu o 7 punktów.

