i Autor: Instagram/Klemens Joniak Klemens Joniak

Nerwówka

Wielkie problemy polskich skoczków przed mistrzostwami świata! Zaginął ich sprzęt

Mistrzostwa świata w Trondheim zbliżają się wielkimi krokami, ale zanim najlepsi skoczkowie świata staną do rywalizacji o medale, ta czeka najlepszych juniorów. Już w nocy ze środy na czwartek (12/13 lutego) odbędzie się indywidualny konkurs mistrzostw świata juniorów w Lake Placid, przed którym wielkie problemy mają polscy skoczkowie. Sprzęt trzech z pięciu z nich zaginął podczas podróży do USA, przez co nie mogli wziąć udziału w oficjalnych treningach!