Wielkie zmiany w skokach narciarskich! Małysz przekazał fatalne wieści dla polskich fanów, te konkursy mogą całkiem zniknąć z kalendarza

Zawody Letniego Grand Prix nie cieszą się nawet w połowie taką popularnością, jak Puchar Świata rozgrywany zimą. Wielu zawodników ze ścisłego topu woli odpoczywać w tym czasie lub szlifować formę na treningach, a nie zawodach. Polscy fani nie mogli jednak narzekać, bowiem nasi zawodnicy nieco mocniej przykładali się do startów w LGP i nawet jeśli nie brali udziału w każdych zawodach, to często zwyciężali w całym cyklu – w 2016 roku wygrał go Maciej Kot, a Dawid Kubacki był najlepszy w latach 2017, 2019, 2020 i 2022. W tym sezonie, po raz pierwszy od 2015 roku, żaden z Polaków nie znajdzie się na podium LGP. Niewykluczone, że niedługo zawody te całkiem znikną z kalendarza FIS.

Polscy fani będą mieli za czym tęsknić?

Nie od dziś wiadomo, że Polacy to jedna z kilku nacji w Europie, która niezwykle kocha skoki narciarskie. I choć Letnie Grand Prix są z reguły dla nas bardzo udane, to nie przyciągają takiej uwagi wśród Polaków i innych kibiców, by FIS był w pełni zadowolony z jego organizacji. W przyszłym roku cykl obchodzić będzie 30. urodziny, ale niewykluczone, że to początek jego końca.

Adam Małysz, prezes Polskiego Związku Narciarskiego, w rozmowie z Interią zapowiedział, że FIS może zdecydować się na usunięcie LGP, ale za to Puchar Świata może rozpoczynać się wcześniej. – Patrząc na plany FIS, to może się zdarzyć, że Letnie Grand Prix w ogóle nie będzie rozgrywane. Być może powstanie taka hybryda i cały cykl Pucharu Świata będzie zaczynał się znacznie wcześniej. Z tego, co słychać w kuluarach, to możliwa jest sytuacja, że Puchar Świata ruszy konkursami pod koniec września i w październiku, ale zawody byłyby rozgrywane na rozbiegu lodowym, ale na zeskoku igelitowym. Potem nastąpiłoby stopniowe przejście do warunków zimowych – wytłumaczył wszystko legendarny skoczek.

