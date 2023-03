i Autor: AP PHOTO/MATTHIAS SCHRADER Kamil Stoch

jasny komunikat

Wielu zaszklą się oczy po tych słowach Kamila Stocha! Wysłał jasny komunikat po skokach w Planicy, szczera wypowiedź

Waldemar Kowalski 8:52 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Obecny sezon Pucharu Świata w wykonaniu Kamila Stocha raczej nie idzie po jego myśli i można wprost określić, że jeden z liderów reprezentacji Polski skacze w kratkę. Skoczek z Zębu niejednokrotnie dawał do zrozumienia, że nie jest w stanie osiągnąć dobrej i równej formy. Po kwalifikacjach w Planicy, Kamil Stoch jasno dał jednak do zrozumienia, że kiedy oddaje dalekie skoki, to od razu przychodzi mu ochota na kolejne próby.