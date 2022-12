Wiemy, jakie wykształcenie ma 39-letnia Justyna Kowalczyk. Tego nie da się ukryć, zaniemówiliśmy z wrażenia

Justyna Kowalczyk sprawiła, że kibice w Polsce cieszyli się inną dyscypliną zimową niż skoki narciarskie. Przez lata Polacy dopingowali zawodniczkę z Kasiny Wielkiej, a ona odwdzięczała się znakomitymi występami. Na zawsze zapisała się w historii biegów narciarskich, zdobywając Kryształową Kulę trzy razy z rzędu i odnosząc zwycięstwo w prestiżowym cyklu Tour de Ski przez cztery kolejne lata. Kowalczyk słynęła z ogromnej pracowitości, którą wykazywała się nie tylko na narciarskich trasach. Będąc u szczytu sławy, nie zapomniała o przygotowaniu się do życia na sportowej emeryturze. Dlatego równie mocno jak do kolejnych startów przykładała się do edukacji. Dzięki temu może pochwalić się piorunującym wykształceniem!

Wiemy, jakie wykształcenie ma 39-letnia Justyna Kowalczyk. Zaniemówiliśmy z wrażenia

Kowalczyk z uporem łączyła sportową karierę z pokonywaniem kolejnych akademickich szczebli. Średnie wykształcenie nie było dla niej zadowalające, w związku z czym błyskawicznie zapisała się na studia. Związała się z Akademią Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, gdzie zdobyła tytuł magistra. Jednak to też nie zadowoliło jej ambicji i w 2011 r. biegaczka rozpoczęła studia doktoranckie na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Działo się to u szczytu sportowej sławy, a zakończyło się obroną pracy doktorskiej z wyróżnieniem!

We wrześniu 2014 r. Kowalczyk oficjalnie została doktorem nauk o kulturze fizycznej. Zaledwie kilka miesięcy po wywalczeniu olimpijskiego złota w Soczi obroniła pracę pod tytułem: „Struktura i wielkość obciążeń treningowych biegaczek narciarskich na tle ewolucji techniki biegu oraz zróżnicowanych poziomów sportowych". Jej promotorem był profesor Szymon Krasicki. W poniższej galerii zobaczysz zdjęcia wybitnej biegaczki z uczelni:

