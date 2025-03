Wszystko jasne! Potwierdziły się wieści w sprawie Piotra Żyły

Potwierdziły się wieści w sprawie Piotra Żyły! Wystąpi w Zakopanem

Już po mistrzostwach świata Piotr Żyła wypadł z kadry Thomasa Thurnbichlera do Pucharu Kontynentalnego. Tydzień temu w Lahti zajął m.in. 2. miejsce, stając na podium zawodów "drugiej ligi" po raz pierwszy od 9 lat! To nie wystarczyło jednak, aby wrócić do Pucharu Świata po Raw Air. Trener reprezentacji Polski zabrał do Lahti ten sam 6-osobowy skład, który był w Norwegii, ogłaszając od razu, że Żyła otrzyma swoją szansę podczas finałowego weekendu sezonu w Planicy. Zanim jednak uda się do Słowenii, weźmie udział w ostatnich zawodach Pucharu Kontynentalnego w tym sezonie, które odbędą się w ten weekend w Zakopanem.

Polska po raz kolejny jest gospodarzem łączonego finału sezonu w FIS Cupie i PK. Już od czwartku na Wielkiej Krokwi rywalizowano w ramach "trzeciej ligi", a od soboty skocznia będzie zajęta przez ten bardziej prestiżowy cykl. Po piątkowym konkursie Polski Związek Narciarski oficjalnie podał skład na weekend. Żyła jest najbardziej znanym skoczkiem w polskiej kadrze, która obejmuje aż 13 zawodników!

Poza Żyłą powołani zostali: Tymoteusz Amilkiewicz, Szymon Byrski, Jan Galica, Klemens Joniak, Kacper Juroszek, Adam Niżnik, Tomasz Pilch, Andrzej Stękała, Wiktor Szozda, Kacper Tomasiak, Konrad Tomasiak oraz Marcin Wróbel. Oni wystąpią w sobotnim konkursie indywidualnym o 19:30, a w niedzielę jednego z nich zastąpi Mateusz Mysza. Wielki finał sezonu PK zaplanowano na 10:00 w niedzielę.

Oprócz Żyły na liście startowej zawodów w Zakopanem znajdziemy m.in. Simona Ammanna i Noriakiego Kasai. Zdecydowana większość z powołanych Polaków rywalizowała w czwartek i piątek na Wielkiej Krokwi w konkursach FIS Cup. Z tej 13 takiej szansy nie otrzymali tylko Żyła, Juroszek i Stękała. W pierwszym konkursie najlepszy z Biało-Czerwonych Kacper Tomasiak zajął 10. miejsce, z kolei w drugim najlepiej wypadł 17. Klemens Joniak tuż przed kolegą z kadry juniorów.

