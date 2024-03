Wykształcenie Aleksandra Zniszczoła budzi wielkie zainteresowanie fanów. Nie wszyscy mogą się takim pochwalić

Syn wielkiego rywala Adama Małysza trafił do szpitala! Pokazał, co mu się stało, boli od samego patrzenia

Aleksander Zniszczoł wykształcenie. Najlepszy z Polaków ma się czym chwalić

Aleksander Zniszczoł od wielu lat stara się przebić do czołówki polskich i światowych skoków. W sezonie 2011/2012 zadebiutował w Pucharze Świata i zdobył w nim pierwsze punkty (trzy razy punktował, raz zajął nawet 9. miejsce), a łącznie uzbierał ich 60. Później było jednak gorzej i choć w sezonie 2014/15 punktował regularnie – aż 11 razy awansował do drugiej serii – to zajmował miejsca pod koniec stawki i łącznie zebrał 75 punktów. Następnie znów przyszły gorsze lata i dopiero niedawno zaczął punktować lepiej – w sezonie 2020/21 zdobył 81 punktów, w 22/23 181, a teraz zanotował zdecydowanie najlepszy start w karierze dwukrotnie stając na podium zawodów Pucharu Świata i zdobywając 524 punkty. Jako że był to najlepszy wynik spośród Polaków w tym sezonie, nic dziwnego, że rośnie zainteresowanie także życiem prywatnym 30-latka, w tym jego wykształceniem.

Adam Małysz podsumowuje sezon 2023/2024 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Wykształcenie Aleksandra Zniszczoła. Nie wszyscy mogą się takim pochwalić

Aleksander Zniszczoł w 2017 roku poślubił Magdalenę Lazar, czyli... siostrę Justyny Żyły. Rok później para doczekała się córki, Hanny. Para raczej nie afiszuje się ze swoim życiem prywatnym przed opinią publiczną. Niewiele informacji jest także na temat wykształcenia Aleksandra Zniszczoła.

Wszystko wskazuje jednak na to, że urodzony w Cieszynie zawodnik ukończył studia wyższe. Z Informacji, jakie można znaleźć na jego profilu na LinkedIn oraz na Wikipedii, wynika, że Aleksander Zniszczoł ukończył Akademię Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Nie ma jednak informacji na temat tego, jaki kierunek skończył, ani jaki tytuł uzyskał.