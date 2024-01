i Autor: Paweł Skraba/Super Express Kamil Stoch

Nie było najlepiej

Wyznanie Kamila Stocha może poruszyć nawet najtwardsze serce. Mocna wypowiedź mistrza, unika tragicznych teorii

Turniej Czterech Skoczni to już historia i teraz zawodnicy skupiają się na innych celach. Polacy mają umiarkowane powody do optymizmu, bo podczas niemiecko-austriackich zawodów widać było, że ich forma rośnie. Zwłaszcza u Kamila Stocha dało się zauważyć zdecydowaną poprawę. Sam zawodnik zdawał sobie jednak sprawę, że to nie był rewelacyjny występ w Bischofshofen i zdecydował się na dość przejmujące porównanie.