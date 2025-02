i Autor: Cyfrasport Robert Johansson

MŚ w Trondheim

Zmiana w kadrze rywali polskich skoczków. To on zastąpi Graneruda, dopiero co walczył z Kotem

Norweski Związek Narciarski ogłosił, że Robert Johansson zastąpi kontuzjowanego Halvora Egnera Graneruda podczas nadchodzących mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym, które odbędą się w Trondheim.