Żona znanego polskiego skoczka doszła do granicy. Musiała pytać o radę w internecie

Związek Agnieszki Kot ze sportem jest niezwykle bogaty. Kibice kochanych w naszym kraju skoków narciarskich kojarzą ją doskonale jako żonę jednego z wciąż najpopularniejszych zawodników znad Wisły - Macieja Kota. To jednak nie koniec. Sama atrakcyjna kobieta również para się zajęciami fizycznymi. Od lat znana jest jej pasja do fitnessu, którą stara się zarażać innych. Na Instagramie łatwo znaleźć można jej zdjęcia z salki treningowej, gdzie wylewa siódme poty w drodze do osiągnięcia perfekcyjnej sylwetki. Jakby tego było mało, to ma jeszcze przynajmniej dwie sportowe pasje, które doprowadziły ją do sporego dylematu. Musieli pomóc jej internauci, którzy ochoczo odpowiedzieli na zadane przez Agnieszkę Kot pytanie.

Agnieszka Kot to pasjonatka sportu

Okazało się bowiem, że Agnieszka Kot lubi biegać. Tym razem jednak jogging zszedł na dalszy plan. Piękna wybranka serca skoczka narciarskiego zamieściła zdjęcie z wycieczki rowerowej. Sądząc po opisie wojaże na dwóch kółkach zaczęły wypierać powoli przebieżki na nogach i zdobywanie kolejnych kilometrów biegiem. "Czy właśnie doszło do takiego momentu, że rower wygrywa z bieganiem? Być może" - napisała na portalu społecznościowym.

Chwilę później, przy zdjęciu w pełnym słońcu, pojawiło się jeszcze pytanie. "Czy ktoś mi powie jak sobie radzić z tą opalenizną?". Najwyraźniej więc rozterki obejmowały nie tylko formę kolejnego treningu, lecz także sposób na poradzenie sobie z efektami poprzedniego.

Lawina odpowiedzi dla żony Macieja Kota

W sieci pojawiło się sporo rad dla Agnieszki Kot. "Trzeba ją nosić z dumą" - napisał jeden z fanów, również zapalony pasjonat kolarstwa. "Do majtek i fruu" - dodała w komentarzu z dystansem kolejna obserwująca. "Piękny rower", "Ty i ten rower to duet idealny" - zachęcali do rozwijania nowej pasji inni śledzący profil pięknej trenerki fitness na portalu społecznościowym.