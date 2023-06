Zdjęcie Justyny Żyły z ogromnym dekoltem wywołało jednoznaczne reakcje. "Ale piękne widoki"

Justyna Kowalczyk wybrała się w Tatry i musiała to z siebie wyrzucić. Taki jest jej stosunek do gór po śmierci męża

Justyna Żyła to wciąż jedna z najpopularniejszych kobiet w Polsce. Choć sama nie jest już w związku ze znanym skoczkiem narciarskim Piotrem Żyłą, to dzięki niemu zyskała wielu fanów w sieci. Na Instagramie obserwują ją tysiące Polaków, którzy regularnie otrzymują od autorki wiadomości z jej prywatnego życia. Justyna Żyła ostatnio po raz kolejny ich zaskoczyła. W sieci pojawiła się relacja z rowerowej wycieczki. Nie byłoby to jeszcze nic spektakularnego, gdyby nie ostatnie ze zdjęć, na którym kobieta relaksuje się w wannie z bąbelkami. Widać tam niezwykle głęboki dekolt. Cała seria ujęć przypadła do gustu komentującym, którzy komplementowali celebrytkę i życzyli jej wszystkiego najlepszego w kolejnych latach.

Głęboki dekolt Justyny Żyły

Tym razem Justyna Żyła postanowiła nie epatować od razu swoimi zdjęciami. Początkowe fotki ze wspomnianej wycieczki na rowerach przedstawiają zapierające dech w piersiach krajobrazy oraz urokliwe miejsca w okolicach Wisły, które tego dnia była żona skoczka narciarskiego odwiedziła. Całą sesję postanowiła opatrzeć krótki, ale wiele mówiącym opisem. "Idealnie spędzone popołudnie" - napisała na Instagramie, dodając emotikonę serduszka.

i Autor: Instagram Dekolt Justyny Żyły

Internauci komplementowali Justynę Żyłę

Tym razem, na całe szczęście, w komentarzach zabrakło hejtu. Obserwujący profil Justyny Żyły zamiast tego postanowili komplementować ją w otwarty sposób. "Cieszę się, że jesteś szczęśliwa, kibicuje Ci" - czytamy w popularnym komentarzu. "Ale piękne widoki" - dodano w kolejnym. Jeszcze inny oparty został na emotikonach serduszka i płomieni. Celebrytka może być zadowolona, że wzbudza tak pozytywne odczucia w rodakach.