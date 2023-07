Agnieszka Radwańska już nie ukrywała swojego stosunku do religii. Tak opowiedziała o wierze, jasne stanowisko

Radwańska odniosła wiele sukcesów. Udało jej się wygrać między innymi dwadzieścia turniejów WTA. Mimo że nie zwyciężyła w żadnym Wielkim Szlemie, pokazywała się w nich z bardzo pozytywnej strony. Zdołała dotrzeć do finału Wimbledonu w 2012 roku oraz dwukrotnie znalazła się w półfinale Australian Open w latach 2014 i 2016.

Radwańska o religii. Powiedziała to wprost

Tenisistka jawnie przyznawała się do wyznawanej przez siebie religii. W rozmowie z magazynem „Dobry Tydzień” zawodniczka jawnie przyznała się do bycia chrześcijanką, a konkretniej katoliczką. - Jestem katoliczką i wiara jest bardzo ważna w moim życiu. Staram się być w kościele w każdą niedzielę, choć niestety na turniejach nie zawsze się to udaje - wyznała była tenisistka.

Oprócz tego Radwańska brała udział w akcji „Nie Wstydzę się Jezusa”. Niestety została z niej wykluczona przez swoje uczestnictwo w rozbieranej sesji dla magazynu „The Body Issue”. Mimo to Bóg nadal odgrywa ważna rolę w życiu Radwańskiej.